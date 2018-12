Messi, premiat de UEFA! Distinctia primita de argentinian dupa meciul cu PSV din grupele UCL

UEFA a decis ca Lionel Messi merita asta.

Lionel Messi a fost ales "Jucatorul Saptamanii" in UEFA Champions League!

Prestatia sa din meciul cu PSV i-a convins pe cei de la UEFA, care au facut anuntul pe contul lor de Twitter. Leo Messi a marcat primul gol al catalanilor din victoria cu 2-1 in fata echipei din Olanda. A doua reusita a purtat semnatura lui Gerard Pique.

Golul inscris de Messi l-a transformat pe argentinian cel mai bun marcator din istorie in faza grupelor UCL, cu 66 de goluri in 66 de partide.

Mai mult, Leo Messi a devenit si fotbalistul cu cele mai multe goluri inscrise in UCL pentru un singur club. Cu 106 reusite, l-a depasit pe Cristiano Ronaldo (105 goluri pentru Real Madrid). Totusi, portughezul conduce in topul celor mai multe goluri marcate in UCL, cu 121 de reusite.