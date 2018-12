Romanul care a facut drumul invers: Ogararu a lasat Olanda si s-a mutat definitiv in Romania! De ce a ales Iasiul si nu Bucurestiul

Intr-o perioada in care romanii sunt campionii Europei la emigrat, George Ogararu a facut drumul invers, si s-a stabilit impreuna cu familia la Iasi.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

George Ogararu a lasat viata linistita din Olanda pentru a se intoarce acasa. S-a stabilit impreuna cu familia la Iasi si spune ca principalul motiv pentru care a luat aceasta decizie este faptul ca vrea sa ii vada pe copiii lui crescand in valorile si spiritul romanesc.

"Olanda este tara in care eu si Andreea am cunoscut ce inseamna cu adevarat profesionalismul, organizarea, civilizatia si cum sa obtii performante printr-o munca bazata pe cunostinte si corectitudine. Insa pentru noi acasa nu poate fi altundeva decat in Romania."

"Ne-am intors aici pentru alte valori, mai aproape de suflet. Pentru oameni, pentru traditii, dar si pentru a descarca bagajul cumulat."

"Nu vom rupe niciodata legatura cu Olanda, in primul rand pentru ca avem doi copilasi nascuti la Amsterdam, apoi avem o casa plina de amintiri acolo si, nu in ultimul rand, pentru ca Andreea este account executive Johan Cruijff Arena, iar eu sunt in continuare ambasador si senior consultant pentru Ajax Coaching Academy. Asta presupune multa mobilitate din partea noastra, dar ne asumam aceste drumuri", a spus Ogararu intr-un interviu pentru Libertatea.

Familia Ogararu s-a mutat definitiv la Iasi. Nu au ales Bucurestiul pentru ca, spun ei, la Iasi sunt pastrate mai bine traditiile si valorile romanesti.

"Pentru scoala, pentru ca aici oamenii au pastrat intr-o proportie mai mare decat in Bucuresti traditiile si valorile pe care noi nu vrem sa le pierdem si ne dorim ca ai nostri copii sa le experimente si in afara cadrului familial, sa le perceapa ca o normalitate. Mergem destul de des in Bucovina si vizitam locuri si oameni dragi, care ne imbogatesc sufleteste. Faptul ca atat eu, cat si Andreea am copilarit in zona Moldovei ne-a atras catre aceste locuri. Noi ne-am intors in tara pentru valorile Romaniei, iar una dintre ele este credinta ortodoxa, care ne-a ajutat sa existam ca neam."