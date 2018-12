River - Boca are nevoie de un Bernabeu mai mare! Cererea de bilete a EXPLODAT: Cati suporteri vor sa vina la stadion

Returul finalei Copa Libertadores se va juca pe Santiago Bernabeu.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Dupa problemele legate de desfasurarea meciului in Buenos Aires, s-a luat decizia ca returul finalei Copa Libertadores sa se desfasoare in Europa. Aleasa a fost capitala Spaniei, Madrid, iar River - Boca se va juca pe Santiago Bernabeu pe 9 decembrie.

Biletele pentru marea finala au starnit deja isterie printre fani. Marca scrie ca in mai putin de 24 de ore au fost inregistrate peste 150.000 de solicitari de bilete, in conditiile in care Bernabeu are o capacitate de 81.000 de locuri.

Sursa citata scrie ca in jur de 71.000 de cereri au venit de la argentinienii stabiliti in Spania.