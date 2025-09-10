GALERIE FOTO „Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2

&bdquo;Te iubesc, dragostea mea!&rdquo; Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - Rom&acirc;nia 2-2 Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a plecat doar cu un punct din Cipru, după un 2-2 care complică drumul spre Mondialul din 2026. 

TAGS:
denis dragusVanessa DragușRomaniaCipru
Din articol

În urma „eșecului”, Denis Drăguș are totuși motive de fericire. Atacantul de 26 de ani a marcat ambele goluri ale „tricolorilor”, iar soția lui, Vanessa, a avut o reacție emoționantă pe rețelele sociale.

„Te iubesc, dragostea mea!”

  • 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rămasă în țară, Vanessa a urmărit meciul cu sufletul la gură și a postat o imagine în care apare cu ochii în lacrimi, vizibil emoționată. „Eroul meu”, a scris aceasta pe Instagram, alături de o fotografie în care i se vede tatuajul cu o minge de fotbal și bătăile inimii.

Într-un alt story, mesajul a fost și mai clar: „Te iubesc, dragostea mea!”. Ulterior, Vanessa a redistribuit și mesajele prietenilor care l-au felicitat pe Drăguș pentru prestația din Nicosia.

Dubla din Cipru a fost prima pentru atacantul lui Eyupspor la națională după aproape un an. Ultimul său gol pentru România fusese în octombrie 2024, cu Lituania, iar ultima „dublă” o reușise în mai 2024, într-o victorie împotriva celor de la Adana Demirspor, scor 6-1.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu, demis de la națională? Răspunsul lui Raul Rusescu
Mircea Lucescu, demis de la națională? Răspunsul lui Raul Rusescu
Erik Lincar analizează startul de sezon din Liga 2: &rdquo;E singura echipă care, momentan, arată bine&rdquo;
Erik Lincar analizează startul de sezon din Liga 2: ”E singura echipă care, momentan, arată bine”
Dominik Szoboszlai s-a dus să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar a avut o surpriză neplăcută
Dominik Szoboszlai s-a dus să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar a avut o surpriză neplăcută
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu, jigniri &icirc;n rafală la o zi după Cipru - Rom&acirc;nia: Grup de avortoni / Cap pătrat / Marian Iancu? Un escroc ordinar
Mircea Lucescu, jigniri în rafală la o zi după Cipru - România: "Grup de avortoni / Cap pătrat / Marian Iancu? Un escroc ordinar"
&bdquo;Asta mi-a spus!&rdquo; Mesajul lui Erling Haaland pentru portarul Moldovei, după victoria cu 11-1
„Asta mi-a spus!” Mesajul lui Erling Haaland pentru portarul Moldovei, după victoria cu 11-1
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: &rdquo;Bine ai venit &icirc;n familia noastră&rdquo;
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Bine ai venit în familia noastră”
Decizie șocantă a UEFA! A suspendat pentru dopaj un jucător care a făcut tratament pentru cancer
Decizie șocantă a UEFA! A suspendat pentru dopaj un jucător care a făcut tratament pentru cancer
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: &rdquo;Vorbesc foarte serios!&rdquo;
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Cipru - Rom&acirc;nia 2-2 | Dezamăgire totală pentru &bdquo;tricolorii&rdquo; lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cipru - România 2-2 | Dezamăgire totală pentru „tricolorii” lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cum arată grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură &icirc;n mercato: &rdquo;Se comportă ca o echipă din Turcia&rdquo;

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: &rdquo;Nu ne-a lăsat să atacăm&rdquo;

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: ”Nu ne-a lăsat să atacăm”

CITESTE SI
Apărare pe datorie. Rom&acirc;nia primește a doua cea mai mare alocare de &icirc;mprumuturi europene prin programul SAFE

stirileprotv Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut &rdquo;managerul anului&rdquo; &icirc;n schimbul unei mite de 40.000 de lei

stirileprotv Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!