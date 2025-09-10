În urma „eșecului”, Denis Drăguș are totuși motive de fericire. Atacantul de 26 de ani a marcat ambele goluri ale „tricolorilor”, iar soția lui, Vanessa, a avut o reacție emoționantă pe rețelele sociale.

Rămasă în țară, Vanessa a urmărit meciul cu sufletul la gură și a postat o imagine în care apare cu ochii în lacrimi, vizibil emoționată. „Eroul meu”, a scris aceasta pe Instagram, alături de o fotografie în care i se vede tatuajul cu o minge de fotbal și bătăile inimii.



Într-un alt story, mesajul a fost și mai clar: „Te iubesc, dragostea mea!”. Ulterior, Vanessa a redistribuit și mesajele prietenilor care l-au felicitat pe Drăguș pentru prestația din Nicosia.



Dubla din Cipru a fost prima pentru atacantul lui Eyupspor la națională după aproape un an. Ultimul său gol pentru România fusese în octombrie 2024, cu Lituania, iar ultima „dublă” o reușise în mai 2024, într-o victorie împotriva celor de la Adana Demirspor, scor 6-1.

