„Tricolorii” au început perfect meciul, cu două goluri marcate de Denis Drăguș în minutele 2 și 18, însă gazdele au revenit prin Loizou și Charalampous, care au profitat de erorile din defensiva noastră. România a avut ocazia să închidă partida prin Dennis Man, dar atacantul lui PSV a ratat incredibil înainte de pauză.



Mircea Lucescu, demis de la națională? Răspunsul lui Raul Rusescu



După meci, Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la națională, însă Raul Rusescu a liniștit apele la GSP Live. Fostul mare atacnat este de părere că nu este cazul să se ajungă la asemenea măsuri în momentul de față.



„Nu, nu. Fără demisii. Nu, că nu e cazul”, a spus fostul atacant, care are 12 selecții pentru România.



În schimb, suporterii nu l-au iertat pe selecționer. „Demisia, demisia” și „Jos, Lucescu” au răsunat la final pe stadionul din Nicosia.



România rămâne pe locul 3 în grupă, la cinci puncte de primele două clasate, iar singura șansă de calificare la Mondial rămâne barajul din Liga Națiunilor, programat în martie 2026.

Bogdan Stancu, uluit după Cipru – România 2-2: „Nu mi-a venit să cred!”



A doua zi după meci, fostul mare atacant Bogdan Stancu a recunoscut că a rămas fără cuvinte când a văzut scorul final.



„Voi fi sincer, m-am uitat doar la prima repriză și am crezut că o să câștigăm. Când m-am trezit dimineața și am văzut scorul, m-a luat somnul. Nu mi-a venit să cred!

E o șansă ratată, spun eu. După părerea mea, doar de victorie aveam nevoie. Barajul e foarte greu.

Chiar nu pot să spun nimic despre meci, că nu am văzut repriza a doua. Dacă a fost ceva destul de rău, na, nici nu m-am uitat”, a spus Stancu pentru Sport.ro.



Stancu, supranumit „Motanul”, a fost o figură constantă în echipa națională între 2009 și 2018. În cele 53 de meciuri jucate pentru tricolori, a marcat nici mai mult nici mai puțin de 14 goluri.

