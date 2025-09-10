Cu patru victorii din cinci meciuri, echipa pregătită de Erik Lincar are 12 puncte și este la un singur punct distanță de primele două clasate, ASA Târgu Mureș și Corvinul Hunedoara.

Pe Corvinul, Lincar o vede drept principala favorită pentru promovarea în Superliga României. Nu are ca obiectiv promovarea cu Bihorul, dar și-ar dori să-și readucă echipa din orașul natal, într-o zi, pe prima scenă a fotbalului românesc.

Antrenorul de 46 de ani a acceptat dialogul cu Sport.ro, a analizat startul de sezon din Liga 2 și a vorbit despre situația echipei sale, la care evoluează jucători experimentați precum Ioan Filip, Ioan Hora sau Rareș Enceanu.

Erik Lincar, start bun cu FC Bihor: ”Nu e obiectivul nostru să promovăm în acest sezon”

Domnule Lincar, am văzut că aveți un start bun de sezon la Bihor. Sunteți mulțumit? Da, suntem mulțumiți de rezultate, încercăm să îmbunătățim pe parcurs și jocul echipei, dar consider că cele mai importante, până la urmă, sunt rezultate. Nu contează cum le obții. În rest, e un campionat echilibrat, dacă stăm să analizăm ultimele trei etape au fost multe rezultate neașteptate. Din păcate, constanța rezultatelor o găsești foarte greu. Cred că singura echipă, momentan, care arată bine și pe viitor va avea șanse foarte mari să promoveze e Corvinul Hunedoara.

V-au impresionat cei de la Corvinul? Da, am văzut anumite jocuri, au jucat în deplasare pe terenuri foarte grele, la Sepsi, la Metalul Buzău. Când reușești asemenea victorii, cu siguranță ești o echipă puternică.

Ce ar însemna, pentru dumneavoastră, o eventuală promovare cu FC Bihor? Vă întreb pentru că sunteți de acolo, din Oradea... Îmi doresc să obțin acest lucru. Cu siguranță nu e obiectivul nostru în acest sezon, dar pe viitor m-aș bucura foarte mult să reușesc să promovez și cu echipa din orașul în care m-am născut, am copilărit și unde am învățat fotbalul de mic. În următoarea etapă din Liga 2, FC Bihor va juca în deplasare cu Ceahlăul Piatra Neamț, echipă afalată pe locul opt, cu zece puncte după cinci runde.





Aveți acolo toate condițiile necesare pentru a reuși acest lucru? Ca și infrastructură, avem condiții foarte bune, dar pentru a promova avem nevoie și de alte lucruri pe care sper să le rezolvăm în timp.

”Corvinul e principala candidată la promovare”

Mai multe echipe și-au anunțat deja candidatura la promovare. Din ce ați apucat să vedeți, cine credeți că se va bate anul acesta pentru primele locuri din Liga 2? Dacă ne uităm pe clasament, după cum vezi, cu o diferență de trei puncte sunt foarte multe echipe, dar ca și joc, constanță, zic că Hunedoara este principala candidată, după care, bineînțeles, Sepsi, care este o echipă cu condiții foarte bune, un buget nelimitat, să zic așa, pentru Liga 2. Cred că ele sunt principalele favorite să promoveze direct, urmând ca pentru celelalte locuri să se bată restul echipelor. Rămân 7-8 echipe care se vor bate pentru următoarele patru locuri, pentru a intra în play-off. Corvinul Hunedoara nu a prins play-off-ul în sezonul precedent de Liga 2, dar și-a câștigat fără emoții grupa din play-out, la o diferență de 11 puncte.

Steaua cum vi s-a părut? Ați jucat cu ei în etapa trecută. E o echipă bună, o echipă care a reușit să intre în fiecare an în play-off. Am văzut că acum vor să-l transfere și pe Nedelcu de la Farul, un mijlocaș central cu multă calitate. Din păcate, n-au drept de promovare, așa că poate îi vor încurca pe unii sau pe alții.

Pe Ioan Hora cum îl mențineți în formă? La 37 de ani, am văzut că are cifre foarte bune. Are trei goluri și trei pase decisive în cinci meciuri. E un jucător pe care eu mă bazez foarte mult. Se antrenează foarte bine, după cum ai spus și tu, are cifre foarte bune în toate jocurile. Pentru noi este un jucător de care chiar avem nevoie. Ioan Hora a fost golgheterul României în sezonul 2015-2016, cu 19 reușite, pe vremea când evolua pentru Pandurii Tg. Jiu.

Atacantul are și un titlu de campion în palmares, în sezonul 2011-2012, cu CFR Cluj.



Mai așteptați și alte transferuri? Din păcate, n-am putut să mai completăm lotul. Vedem ce se întâmplă pe viitor.

Lincar aruncă un ochi și în Superligă: ”În play-off se câștigă campionatul”

Bănuiesc că urmăriți și Superliga. Cum vedeți lupta la titlu? Mă bucur că, după atâta timp, au reușit cei de la Rapid și cei de la Craiova, sunt două echipe care au avut constanță, rezultate pozitive și sunt în fruntea clasamentului. E prematur să vorbim de titlu. Rapid și Craiova cu siguranță vor fi în play-off, rămâne de văzut dacă vor ajunge și cei de la CFR și FCSB, zic eu că FCSB cu siguranță va fi acolo. Campionatul se câștigă în play-off, se înjumătățesc punctele, distanțele devin mult mai mici și meciurile directe sunt decisive.

În zona play-off-ul vedeți vreo surpriză? N-aș putea spune în momentul de față. Poate după 20 de etape, să vedem dacă și restul echipelor vor continua să aibă rezultate la fel de bune, poate UTA, FC Argeș. Trebuie să mai avem răbdare să vedem ce rezultate vor fi pe viitor.

După acea promovare cu U Cluj ați mai primit și alte oferte din Superligă? Nu.

Dar v-ați așteptat să primiți? La fotbal nu e obligatoriu să primești. Poți să nu primești nici de la Liga 3, nici de la Liga 2. Fotbalul e foarte variabil, important e să n-ai așteptări. Erik Lincar a antrenat Universitatea Cluj în perioada mai 2021 - august 2022, reușind promovarea echipei în Superliga României.

De atunci, antrenorul a mai trecut pe la Concordia Chiajna, de care s-a despărțit în 2024.

Damila Măciuca, Delta Tulcea, Universitatea Craiova, CSM Râmnicu Vâlcea, Luceafărul Oradea, Academica Clinceni și Turris Turnu Măgurele sunt echipele pe care le-a mai pregătit Lincar.

