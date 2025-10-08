Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova

Mircea Lucescu a recunoscut că vrea să folosească amicalul cu Moldova pentru a testa și jucătorii care evoluează mai puțin la echipa națională sau chiar se află la debut. În plus, duminică este programat duelul oficial cu Austria, din preliminariile CM 2026, astfel că selecționerul va căuta să menajeze numele mai importante din lot.

Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova

"Atunci de ce s-a făcut meciul ăsta dacă nu dau posibilitatea unor noi jucători să joace? Să îi introduc direct cu Austria? Nu se poate!", a spus selecționerul, la conferința de presă de miercuri.



În poartă, Lucescu trebuie să aleagă între Ștefan Târnovanu, Ionuț Radu și Răzvan Sava. La sosirea la lot, portarul de la Celta Vigo a acuzat însă o problemă la deget, astfel că între buturi ar putea apărea fie goalkeeper-ul de la FCSB, fie cel de la Udinese, care s-ar afla la debut.



Titularii cerți anunțați de Lucescu sunt fundașul central Lisav Naif Eissat (20 de ani), care va avea șansa debutului, și Ianis Hagi, care va purta banderola de căpitan în absența lui Nicolae Stanciu, accidentat.



Pe lângă Eissat, la naționala României ar putea să își mai facă debutul Cătălin Cîrjan și Ștefan Baiaram. Jucătorul Universității Craiovei a fost în lot și la acțiunea din septembrie, dar nu a prins niciun minut.



În flancul drept al apărării este de așteptat ca titularul incontestabil al apărării, Andrei Rațiu, să fie menajat pentru partida cu Austria, de peste trei zile. Jucătorul lui Rayo Vallecano a ratat două zile de antrenamente, iar în locul său este așteptat Cristi Manea.

