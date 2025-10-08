Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova

Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova
România înfruntă Moldova într-un meci amical, joi seară, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

MoldovaMircea LucescuLisav EissatEchipa NationalaCatalin Cirjan
Mircea Lucescu a recunoscut că vrea să folosească amicalul cu Moldova pentru a testa și jucătorii care evoluează mai puțin la echipa națională sau chiar se află la debut. În plus, duminică este programat duelul oficial cu Austria, din preliminariile CM 2026, astfel că selecționerul va căuta să menajeze numele mai importante din lot.

Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova

"Atunci de ce s-a făcut meciul ăsta dacă nu dau posibilitatea unor noi jucători să joace? Să îi introduc direct cu Austria? Nu se poate!", a spus selecționerul, la conferința de presă de miercuri.

În poartă, Lucescu trebuie să aleagă între Ștefan Târnovanu, Ionuț Radu și Răzvan Sava. La sosirea la lot, portarul de la Celta Vigo a acuzat însă o problemă la deget, astfel că între buturi ar putea apărea fie goalkeeper-ul de la FCSB, fie cel de la Udinese, care s-ar afla la debut.

Titularii cerți anunțați de Lucescu sunt fundașul central Lisav Naif Eissat (20 de ani), care va avea șansa debutului, și Ianis Hagi, care va purta banderola de căpitan în absența lui Nicolae Stanciu, accidentat.

Pe lângă Eissat, la naționala României ar putea să își mai facă debutul Cătălin Cîrjan și Ștefan Baiaram. Jucătorul Universității Craiovei a fost în lot și la acțiunea din septembrie, dar nu a prins niciun minut.

În flancul drept al apărării este de așteptat ca titularul incontestabil al apărării, Andrei Rațiu, să fie menajat pentru partida cu Austria, de peste trei zile. Jucătorul lui Rayo Vallecano a ratat două zile de antrenamente, iar în locul său este așteptat Cristi Manea.

  • Cum ar putea arăta primul 11 al României pentru partida cu Moldova: Sava - Manea, Eissat, Racovițan, Opruț - Cîrjan, Screciu, Hagi - Dobre, Munteanu, Baiaram

Lotul României pentru amicalul cu Moldova și meciul oficial cu Austria

  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB) Răzvan Sava (Udinese)
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristi Manea (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover) Bogdan Racovițan (Rakow), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (U Cluj), Raul Opruț (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)
  • Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) Valentin Mihăilă (Rizespor) Alexandru Dobre (Rapid)
  • Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj) Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB)
”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric
Reacție savuroasă după ședința organizată de Kyros Vassaras: ”Vremea, ce să se schimbe?”
Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor
Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială
Dumitru Dragomir știe ce se va întâmpla în România - Austria
Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: ”Ei sunt cei trei uriași”

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat

10.000.000€ pentru transferul lui Louis Munteanu: ”Da, e adevărat”

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"



”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric
Reacție savuroasă după ședința organizată de Kyros Vassaras: ”Vremea, ce să se schimbe?”
Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială
Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor
Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"
Pariul neașteptat al lui Mircea Lucescu! Un debutant e anunțat titular, iar Ianis Hagi dezvăluie cum l-au primit colegii
stirileprotv O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

