Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Selecționerul este gata să convoace un atacant din play-out-ul SuperLiga României.
Potrivit Fanatik, marele pariu al selecționerului este Marius Coman, atacantul în vârstă de 29 de ani de la UTA Arad.
Fotbalistul ar urma să fie convocat în premieră la echipa națională, după forma bună arătată în 2026, an în care a reușit patru goluri.
Marius Coman, convocat la națională
România va disputa semifinala barajului pentru Mondial pe 26 martie, în deplasare, împotriva selecționatei Turciei. Partida va avea loc pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).
În cazul unui succes, „tricolorii” vor juca finala play-off-ului pentru calificarea la FIFA World Cup 2026 pe 31 martie, în deplasare, cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.
Marius Coman nu a mai fost convocat până acum la niciun nivel al echipei naționale. Atacantul a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj în sezonul 2017–2018, când ardelenii au câștigat titlul, iar în 2024 a cucerit Cupa României alături de Corvinul Hunedoara.
La nivel de club, UTA Arad a ratat calificarea în play-off, însă a început excelent faza de play-out. Arădenii ocupă primul loc, cu 25 de puncte, după victoria de pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 3-2.