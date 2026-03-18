Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Selecționerul este gata să convoace un atacant din play-out-ul SuperLiga României.

Potrivit Fanatik, marele pariu al selecționerului este Marius Coman, atacantul în vârstă de 29 de ani de la UTA Arad.

Fotbalistul ar urma să fie convocat în premieră la echipa națională, după forma bună arătată în 2026, an în care a reușit patru goluri.

Marius Coman, convocat la națională

România va disputa semifinala barajului pentru Mondial pe 26 martie, în deplasare, împotriva selecționatei Turciei. Partida va avea loc pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).