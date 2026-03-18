Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională Nationala
Mircea Lucescu pregătește o surpriză importantă pentru barajul care poate duce Romania la Cupa Mondiala. 

Selecționerul este gata să convoace un atacant din play-out-ul SuperLiga României.

Potrivit Fanatik, marele pariu al selecționerului este Marius Coman, atacantul în vârstă de 29 de ani de la UTA Arad. 

Fotbalistul ar urma să fie convocat în premieră la echipa națională, după forma bună arătată în 2026, an în care a reușit patru goluri.

Marius Coman, convocat la națională

România va disputa semifinala barajului pentru Mondial pe 26 martie, în deplasare, împotriva selecționatei Turciei. Partida va avea loc pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul unui succes, „tricolorii” vor juca finala play-off-ului pentru calificarea la FIFA World Cup 2026 pe 31 martie, în deplasare, cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Marius Coman nu a mai fost convocat până acum la niciun nivel al echipei naționale. Atacantul a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj în sezonul 2017–2018, când ardelenii au câștigat titlul, iar în 2024 a cucerit Cupa României alături de Corvinul Hunedoara.

La nivel de club, UTA Arad a ratat calificarea în play-off, însă a început excelent faza de play-out. Arădenii ocupă primul loc, cu 25 de puncte, după victoria de pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 3-2.

Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"
Aroganță! Anunțul făcut de Senegal după ce a pierdut Cupa Africii la „masa verde”
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-2. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
Nota primită de Radu Drăgușin după ce a biaft 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
OUT după Barcelona - Newcastle 7-2!
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Dumitru Dragomir s-a convins: ”E campioană sută la sută!”

Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"



Nota primită de Radu Drăgușin după ce a biaft 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-2. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
OUT după Barcelona - Newcastle 7-2!
Salah s-a făcut de râs! Cum a putut egipteanul să rateze de la 11 metri contra lui Galatasaray
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
UTA Arad - CFR Cluj 0-1! O fază de manual le aduce trei puncte importante elevilor lui Daniel Pancu
Arbitrajul din UTA - Rapid 1-2, criticat: „Nu poți să dai asemenea penalty”
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

