Aroganță! Anunțul făcut de Senegal după ce a pierdut Cupa Africii la „masa verde”

Forul african a decis să anuleze victoria obținută pe teren de Senegal și să acorde trofeul naționalei din Maroc.

Comisia de Apel a decis că Senegal a încălcat grav regulamentul și a omologat partida cu scorul de 3-0 pentru Maroc, care a devenit oficial campioana Africii.

Anunțul făcut de Senegal după ce a pierdut Cupa Africii la „masa verde”

Totuși, reacția senegalezilor a fost una surprinzătoare. Federația a anunțat că trofeul câștigat pe teren va fi prezentat fanilor din diaspora la meciul amical cu Peru, programat pe 28 martie pe Stade de France.

„În timp ce așteptăm acel moment, cumpărați-vă biletele și veniți să întâlniți campionii Africii pe 28 martie la Stade de France. Diaspora africană va fi în centrul unui eveniment plin de fotbal și spectacol”, au transmis oficialii senegalezi.