Fostul selecționer al echipei naționale a speriat pe toată lumea după ce a leșinat în timpul unei ședințe tactice de dinaintea partidei cu Slovacia.

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la „Spitalul Universitar”, unde a este și acum internat, după ce a fost stabilizat și operat.

Marius Coman a descris clipele de groază din momentul leșinului lui Mircea Lucescu

Atacantul lui UTA, care a fost convocat în premieră la echipa națională, a vorbit deschis despre șocul pe care l-a avut în momentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău.

Marius Coman a explicat că nu a știut cum să reacționeze și a avut nevoie de câteva ore în acea zi pentru a-și reveni.

„A fost foarte nasol, prima dată când am văzut live așa ceva, nu am știut cum să reacționez, nu m-am simțit bine câteva ore, iar cel mai important lucru este că domnul Lucescu este bine și este în afara oricărui pericol.”, a spus Marius Coman, după incidentul nefericit al lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al României

FRF a anunțat că Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul de selecționer al primei reprezentative.

După 18 meciuri pe banca tehnică a „tricolorilor” și după mai multe probleme de sănătate, tehnicianul în vârstă de 80 de ani a ajuns la finalul mandatului de selecționer.

“Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini. Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, în comunicatul oficial FRF.

Mircea Lucescu a strâns 11 victorii, un egal și șase înfrângeri pe banca naționalei, începând cu o victorie, scor 3-0, cu Kosovo și încheind cu eșecul din amicalul cu Slovacia, scor 0-2.