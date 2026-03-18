Tehnicianul Davide Nicola (53 de ani) a fost demis miercuri din funcţia de antrenor al echipei Cremonese, din Serie A, după ce a pierdut cu 1-4, acasă, cu Fiorentina.

Davide Nicola a fost numit ca antrenor al lui Cremonese în iulie 2025, iar demiterea a venit după o serie de rezultate slabe.

Echipa din Cremona nu a mai câștigat un meci din Serie A de la mijlocul lunii decembrie. Cu alte cuvinte, s-a strâns o serie de 15 partide fără victorie.

30 de meciuri, cinci victorii, nouă remize și 16 înfrângeri (27-49 golaveraj) reprezintă bilanțul total al lui Davide Nicola la Cremonese.

Gruparea italiană ocupă locul 18 în campionat. Succesorul lui Nicola pe banca tehnică este Marco Giampaolo, fost tehnician la Lecce până în vara anului 2025.

