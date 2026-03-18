Invitat la Florența pentru un eveniment caritabil, Adrian Mutu a acordat un interviu pentru FirenzeViola cu câteva zile înainte de Fiorentina - Inter. "Il Fenomeno" ține pumnii echipei din Italia la care a avut cele mai importante realizări și speră ca trupa lui Cristi Chivu să fie pusă în dificultate.

Adrian Mutu, despre Fiorentina - Inter și parcursul lui Cristi Chivu

Mutu a vorbit și despre saltul rar pe care l-a făcut fostul său coleg de la echipa națională a României, de la juniorii lui Inter, direct pe banca primei echipe.

"Mă aștept la un meci foarte dificil pentru Fiorentina, dar sper să fie dificil și pentru prietenul meu Chivu. Mi-aș dori să o văd pe Inter având probleme pentru că Fiorentina are nevoie de un rezultat care să confirme victoria cu Cremonese din ultima etapă.

Sincer să fiu, va fi foarte dificil pentru Fiorentina pentru că Inter este o adevărată mașinărie, cea mai puternică echipă din campionat.

Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. A avut noroc, dar este și antrenor bun. Nu prea vezi ca un antrenor să ajungă de la tineret direct la prima echipă. De obicei trebuie să îți croiești drumul până la acel nivel. Și mie mi-ar plăcea să ajung să antrenez la cel mai înalt nivel ca el, dar nu aș avea o problemă să parcurg toate etapele până acolo", a spus Adrian Mutu.

Fiorentina și Inter se înfruntă duminică, de la ora 21:45, în runda cu numărul 30 din Serie A. Cristi Chivu este suspendat la această partidă după ce a fost eliminat contra Atalantei.

Dacă Inter este lider în Serie A și are nevoie de o victorie pentru a-și păstra avansul de 8 puncte față de a doua clasată AC Milan, Fiorentina luptă pentru evitarea retrogradării. Formația viola se află acum pe locul 16, cu 28 de puncte, 4 deasupra zonei roșii.