Arădenii traversează o perioadă sportivă dificilă, având o singură victorie înregistrată în ultimele șase etape din campionat, un 2-1 cu FC Botoșani bifat la jumătatea lunii trecute. În restul partidelor recente, echipa a adunat două rezultate de egalitate și a suferit trei înfrângeri. De cealaltă parte, formația vizitatoare se prezintă cu un moral ridicat. Sibienii au câștigat ultimele două jocuri, impunându-se cu 3-1 pe teren propriu în fața Botoșaniului și cu 2-0 în deplasarea de la Oțelul.

Statistica scoate în evidență un avantaj tactic clar pentru gazde în perspectiva duelului de astăzi. UTA deține recordul campionatului la numărul de goluri marcate cu capul, reușind 12 astfel de execuții până în prezent. Cinci dintre aceste goluri au fost semnate de atacantul Marius Coman.

Această eficiență ofensivă se suprapune peste problemele oaspeților în organizarea defensivă. Hermannstadt a încasat 18 goluri în urma unor faze fixe pe parcursul sezonului, jumătate dintre acestea survenind direct din lovituri de colț.

UTA Arad - FC Hermannstadt, vineri, 13 martie – ora 17.30

Cele două echipe au disputat până acum 14 meciuri în prima ligă, bilanțul fiind unul echilibrat. Sibienii și-au adjudecat cinci partide, arădenii au câștigat patru, iar alte cinci jocuri s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare s-a consemnat în toamna anului 2020 și s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, prin golurile lui Bright Addae și Ioan Hora. Cea mai mare diferență de scor s-a înregistrat anul trecut, pe 26 aprilie 2025, când Hermannstadt a învins cu 3-0, punctând prin Daniel Neguț, Sergiu Buș și Ianis Stoica. Partida în care s-au marcat cele mai multe goluri rămâne cea din 12 aprilie 2024, încheiată cu victoria oaspeților de astăzi, scor 3-1.

Totuși, cel mai recent duel direct, disputat pe 30 noiembrie 2025, a fost câștigat de UTA cu 2-1. Arădenii s-au impus atunci prin reușitele lui Marius Coman și Hakim Abdallah, după un autogol al lui Florin Iacob.