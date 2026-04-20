Gică Hagi a folosit prilejul conferinței de presă în care a fost instalat oficial pe banca echipei naționale pentru a discuta despre performanțele lui Cristi Chivu. Fostul căpitan al tricolorilor a ținut să îi recunoască meritele tehnicianului care o pregătește pe Inter Milano, liderul din Serie A.

„Super! Da, absolut (n.r. - Cristi Chivu este un exemplu că și românii pot ajunge la un nivel foarte înalt). 100% și pe această cale îi transmit toate felicitările mele pentru munca pe care a depus-o acolo. E top, top, top! Foarte sus. Bravo lui! E ușor să vorbești, e mai greu să o faci. El a făcut-o și merită felicitări”, a spus Gică Hagi.

Parcurs solid în Serie A

În prezent, Inter Milano are un avans de 12 puncte față de Napoli și AC Milano, cu doar cinci etape înainte de final, și își poate asigura matematic titlul la sfârșitul săptămânii viitoare. În plus, echipa mai are de disputat doar 90 de minute pentru a obține o calificare în finala Cupei Italiei, acolo unde întâlnește Como, marți, de la ora 22:00. În tur a fost 0-0.