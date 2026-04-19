Diferența față de următoarea clasată, Napoli, este de 12 puncte cu cinci etape înainte de final, astfel că Inter poate deveni matematic campioană încă din etapa următoare. Echipa lui Cristi Chivu poate reuși chiar eventul, dacă va reuși să treacă de Como în semifinalele Coppa Italia, după 0-0 în tur (returul e programat pe 21 aprilie, LIVE pe VOYO).

Hector Fort refuză transferul la Inter Milano

În paralel, Inter pregătește, în birouri, următorul sezon, tot cu Chivu antrenor. Românul are deja ”pe masă” un contract valabil până în 2029, dar și cu un salariu mai mare, de aproape patru milioane de euro pe sezon.

”Nerazzurrii” vor, în sezonul următor, și un parcurs impresionant în UEFA Champions League, motiv pentru care ”vânează” întăriri în această perioadă. Unul dintre jucătorii doriți de Inter este Hector Fort (19 ani), fundașul dreapta pe care Barcelona l-a împrumutat la Elche.

Doar că liderul din Serie A s-a lovit de refuzul lui Fort, care nu este tentat de o experiență în fotbalul italian, scrie publicația catalană Sport. Mai exact, tânărul fundaș vrea să revină la Barcelona și să se impună în echipa lui Hansi Flick.

Barcelona l-a împrumutat pe Hector Fort la Elche pentru a prinde mai multe minute la nivel de La Liga. Fundașul a evoluat în 12 partide pentru echipa sa, reușind să marcheze două goluri și să bifeze două assist-uri.

Cum poate câștiga Inter titlul în etapa a 34-a:

Programul următoarei runde programează partidele Napoli - Cremonese (vineri, 24 aprilie, ora 21:45), Torino - Inter (duminică, 26 aprilie, ora 19:00) și AC Milan - Juventus (duminică, 26 aprilie, ora 21:45).

Pentru ca trofeul să ajungă la Milano la capătul meciului de duminică, este nevoie de îndeplinirea mai multor condiții, potrivit calculelor hârtiei:

Inter să obțină o victorie în deplasarea cu Torino, rezultat cu care ar acumula 81 de puncte.

Napoli să se încurce pe teren propriu și să nu câștige confruntarea cu Cremonese. O remiză sau o înfrângere i-ar ține pe napoletani la maximum 67 de puncte, o diferență de 14 puncte fiind imposibil de recuperat în ultimele patru etape (12 puncte puse în joc).

După victoria lui AC Milan cu Verona (1-0), Inter are nevoie ca rivala din oraș să nu câștige derby-ul cu Juventus din etapa următoare.

Cum arată clasamentul din Serie A: