Ajunge Mitrita in ianuarie sub comanda lui Guardiola la Manchester City? E pe lista lui Pep! Cand poate fi chemat la City

Cazut in dizgratia lui Contra, Mitrita i-a fost recomandat lui Guardiola si ar putea pleca in cantonament cu Manchester City.

New York City FC ocupa locul 6 in Conferinta de Est a MLS, cu 23 de puncte accumulate, la 8 distanta de liderul Philadelphia Union, dar cu 3 meciuri mai putin jucate. Echipa din New York a inregistrat cea mai lunga perioada de meciuri fara infrangere din actuala editie de campionat, 9 partide, adica de pe 6 aprilie pana in prezent, si are foarte mari sanse sa se califice in sferturile de finala ale conferintei.

Clubul american este detinut de City Football Group, un holding infiintat de seicul Mansour bin Zayed Al Nahyan si printul Khaldoon Al Mubarak, care mai au in proprietate pe Manchester City, campioana din ultimele doua sezoane ale Premier League, Manchester City Women (Anglia / FA WSL), Melbourne City FC (Australia, A-League), Melbourne City Women (Australia / W-League), Yokohama F. Marinos (Japonia / J1 League), Club Atletico Torque (Uruguay / Segunda Division), Girona (Girona / Segunda Division), Girona FC Femeni (Spania / Segona Catalana), Sichuan Jiuniu (China / China League Two) si care ar mai putea investi in viitor in echipe din Africa de Sud, India, Malaysia si China sau in Europa, la AS Saint-Etienne, Estoril sau Boavista.



Echipa este antrenata de Domenec „Dome” Torrent, un antrenor catalan de 56 de ani, care a fost secundul lui Pep Guardiola timp de 11 ani, ei castigand impreuna 24 de trofee, la FC Barcelona B (promovare din Liga 4 in Liga 2), FC Barcelona (Liga Campionilor - 2, La Liga - 3, Copa del Rey - 2, Supercupa Spaniei - 3, Supercupa Europei - 2, FIFA Club World Cup - 2), Bayern Munchen (Bundesliga - 3, Cupa Germaniei - 2, Supercupa Europei - 1, FIFA Club World Cup - 1) si Manchester City (Premier League - 1, EFL Cup - 1). Unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Guardiola, Torrent a hotarat, in iunie 2018, sa incerce ceva nou si a preluat din postura de manager la „filiala” din SUA a lui Manchester City. Guardiola a fost cel care i-a recomandat sa mearga la New York, un oras in care a petrecut un an sabatic, intre 2012 si 2013, dupa ce a plecat de la FC Barcelona si pana sa preia pe Bayern.

La echipa din New York evolueaza si romanul Alexandru Mitrita (24 ani), care a fost transferat in februarie 2019 de la CSU Craiova, contra sumei de 8 milioane de euro. El a ajuns la club din postura de Designated Player, adica este unul dintre cei 3 jucatori-vedeta pe care fiecare club din MLS ii poate transfera in afara plafonului salarial impus. In actualul sezon, Mitrita a evoluat in 12 dintre cele 14 meciuri jucate de NYC (9 ca titular) si a inscris 4 goluri, fiind unul dintre remarcatii echipei.



Potrivit unor informatii din SUA, Mitrita s-ar afla pe o lista scurta, alaturi de argentinianul Valentin Castellanos (Argentina, 20 ani, mijlocas ofensiv), James Sands (SUA, 18 ani, fundas), Joe Scally (SUA, 16 ani, fundas dreapta) si Ismael Tajouri-Shradi (Libia, 25 ani, mijlocas ofensiv), pentru a primi in viitor un stagiu de pregatire de o luna la Manchester City, la inceputul anului 2020. In ianuarie 2017, fundasul costarican Ronald Matarrita a fost chemat pentru perioada de pregatire impreuna cu Manchester City, asa cum o facusera si Kwadwo Poku, Patrick Mullins, Tony Taylor, Tommy McNamara si RJ Allen cu un an inainte. Insa, niciunul nu a impresionat in pregatire si nu a primit din partea clubului englez o cerere de transferat definitiv sau de imprumutat.

Pe 7 iunie 2019, Mitrita a fost unul dintre cei cativa jucatori cu Guardiola s-a intretinut in vestiar, dupa partida cu FC Cincinnati, castigata de newyorkezi cu 5-2, romanul marcand primul gol si avand o evolutie consistenta, ceea ce este o dovada in plus ca antrenorul de la Manchester City a primit de la Torrent referinte excelente despre cel poreclit de colegi „Giovinco”. Asa ca Mitrita, unul dintre vinovatii gasiti de selectionerul Contra dupa infrangerea cu Suedia, care a stat in tribuna cu Insulele Feroe si nu a fost convocat pentru meciurile cu Norvegia si Malta, ar putea sa se antreneze peste cateva luni cu Aguero, De Bruyne, David Silva, Sane sau Ederson si sub comanda lui Guardiola.