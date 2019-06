Cat castiga "The Special one" Mitrita la New York City. Nu se afla in top 10 cele mai mari salarii din MLS. Cine este cel mai bine platit 

Americanii au anuntat cat castiga Alex Mitrita.

Alex Mitrita s-a transferat in MLS la New York City in schimbul a 8,5 milioane de euro de la Universitatea Craiova si s-a zvonit ca salariul mijlocasului roman de 24 de ani este de 1,2 milioane de euro in primul sezon si 1,8 milioane in ultimul an de contract.

Conform mlsplayers.org salariul pe care Mitrita il castiga se ridica la 500.000 de dolari.

6 milioane de euro este cota lui Mitrita potrivit transfermarkt.com

4 goluri in 12 apartii si o pasa de gol a reusit Mitrita pana in acest moment la New York City.

Top 10 cele mai mari salarii din MLS

1. Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy):7,2 milioane de dolari

2. Giovani dos Santos (listed as MLS):6,5 milioane de dolari

3. Michael Bradley (Toronto):6,4 milioane de dolari

4. Jozy Altidore (Toronto): 6,3 milioane de dolari

5. Carlos Vela (Los Angeles): 6,3 milioane de dolari

6. Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire): 5 milioane de dolari

7. Ignacio Piatti (Montreal Impact): 4,4 milioane de dolari

8. Alejandro Pozuelo (Toronto): 3,8 milioane de dolari

9. Wayne Rooney (DC United): 3,5 milioane de dolari

10. Josef Martínez (Atlanta United): 3 milioane de dolari

"The Special One"

Domenec Torrent i-a prezentat lui Guardiola la finalul meciului Cincinnati, pe rand, toti jucatorii celor de la New York City FC. Cel mai amuzant moment l-a avut in prim-plan chiar pe internationalul roman, Alex Mitrita. Cand i l-a prezentat pe roman, Torrent l-a numit pe acesta "The Special One", porecla celui mai mare rival al lui Guardiola, Jose Mourinho!