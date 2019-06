GOOOL Mitrita! Romanul, e in sferturile Cupei cu New York City! Americanii, la picioarele lui dupa ce a inscris impotriva echipei lui Rooney

New York City a invins cu 2-1 DC United in Cupa US Open.

Alexandru Mitrita a reusit sa marcheze din nou pentru New York City. Acesta a reusit sa aduca golul egalarii in mintul 38, dupa ce Wayne Rooney deschisese scorul inca din minutul 6. Romanul mai ratase doua ocazii mari.

Scorul final al partidei a fost stabilit inca din prima repriza, prin golul marcat de Tajouri in minutul 41.

???? | @keaton_parks with the ball up the middle to Mitri who did the rest... #ForTheCity pic.twitter.com/q6ot31DXgm — New York City FC (@NYCFC) 19 iunie 2019

Mitrita, 5 goluri in 14 partide

Romanul adus de americani de la Universitatea Craiova s-a integrat foarte bine la New York City.

Acesta a reusit pana acum sa marcheze de 5 ori in 14 meciuri.

Mitrita a fost si protagonistul unui moment frumos atunci cand Guardiola l-a felicitat dupa golul inscris pe 7 iunie cu Cincinnati.

Dupa victoria cu DC United din Cupa US Open, New York City FC si-a asigurat prezenta in sferturile de finala unde va da de Orlando City.