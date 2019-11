Stanciu A IZBUCNIT: "Cu siguranta nu ne calificam nici din Nations League daca nu intelegem asta!" Exemplu din Champions League: "Asta am facut contra Barcelonei!"

Spania - Romania se joaca luni, ora 21:45, IN DIRECT LA PROTV!

Nicolae Stanciu a gasit explicatia pentru esecul cu Suedia si pentru ratarea calificarii la EURO. Jucatorii nationalei Romaniei trebuie sa se sacrifice si sa alerge de doua ori mai mult decat adversarul pentru a avea sanse, altfel riscam sa pierdem calificarea si din Nations League.

Stanciu a dat exemplul de la echipa de club. Jucatorii Slaviei Praga au alergat mai mult decat starurile de la Barcelona, Inter sau Borussia Dortmund pentru a putea face fata in grupa de UEFA Champions League.

"In repriza a doua cu Spania am jucat foarte bine, puteam sa egalam. Cred ca i-am dominat destul de mult in ultimele 20-30 de minute. Dau exemplu echipa mea de club, Slavia. E o diferenta enorma intre Barcelona, Inter, Dortmund si Slavia si noi am alergat cu 15-20 de kilometri mai mult decat ei. Asta ca sa suplinim lipsa de valoare. Nu putem noi Slavia sa ne comparam cu Barcelona sau Romania cu Spania. Daca vrem sa avem rezultate si daca vrem sa ne calificam din Liga Natiunilor asta trebuie sa facem. Daca nu facem asta si nu intelegem toti ca venim la echipa nationala si primeaza echipa si nu interesele personale sau sa iasa cineva in evidenta, normal ca vine Suedia si ne bate. Ca ziceti ca nu am tinut de minge si nu am pasat. Pai noi puteam sa pasam 90 de minute si ei alergau 90 de minute fara nicio problema pentru ca sunt foarte bine pregatiti fizic. Si poate plecau in minutul 90+5 pe contraatac 8 insi si ne dadeau gol. Ca sa batem pe Suedia, noi trebuie sa alergam mai mult decat. Daca nu alergam cum alearga ei nu avem nicio sansa chiar daca toata lumea zice ca avem calitate mai mare decat ei. Ar trebui sa facem asta ca sa avem rezultate. Daca nu vom intelege lucrul asta, cu siguranta nu ne vom califica nici din Liga Natiunilor", a declarat Nicolae Stanciu la conferinta de presa dinaintea meciului cu Spania.