Incep emotiile pentru Romania! Cand are loc tragerea la sorti pentru play-off-ul Nations League si ce echipe putem intalni

UEFA a stabilit data si ora tragerii la sorti.

Vineri, 22 noiembrie, va avea loc tragera la sorti pentru play-off-ul Ligii Natiunilor in care Romania isi joaca ultima sansa pentru calificarea la EURO 2020.

Ceremonia se va desfasura la sediul UEFA de la Nyon, incepand cu ora 13:00 si transmisa in direct de PRO TV.

Romania va juca prima semifinala in deplasare, impotriva Scotiei sau Islandei. Daca vom juca impotriva Scotiei, in finala vom intalni castigatoarea meciului Norvegia - Serbia.

In schimb, daca vom juca impotriva Islandei, adversara din finala nu este stabilita cu certitudine, fiind mai multe variante posibile: Bulgaria/Israel/Ungaria din Divizia C sau Irlanda de Nord, Irlanda, Danemarca, Slovacia, Țara Galilor, in functie de ultimele rezultate din preliminariile EURO 2020.

Romania intalneste Spania la Madrid, luni, de la 21:45, in direct la PRO TV, in ultima etapa din preliminarii. Meciul va fi unul de palmares: ibericii sunt deja calificati, iar noi nu mai avem nicio sansa de calificare directa.