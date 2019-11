"20 de milioane de euro pentru Coman? De-abia se chinuie pe acolo, prin Romania, cum sa joace in Anglia?" TRANSFERUL URIAS visat de Becali, interzis: "E imposibil!"

Florinel Coman nu are stralucirea de la tineret sau de la echipa de la club si la nationala de seniori.



Marcel Raducanu este de parere ca pretul anuntat de Gigi Becali, 20 de milioane de euro, este unul mult prea mare fata de valoarea reala a lui Coman.

Raducanu spune ca se astepta ca Florinel Coman sa fie unul dintre fotbalistii care sa faca diferenta in meciul cu Suedia, insa evolutia jucatorului de la FCSB i-a demonstrat ca acesta nu poate nici macar visa deocamdata la un transfer la Manchester City.

"M-am asteptat la mai mult de la cei care au intrat pe parcurs, cei care erau cotati cu anumite cote. Mai ales de la Coman, dupa ce am auzit ca cineva (n.red. - Gigi Becali) cere asa multi bani pe el ca va ajunge in Anglia. 20 de milioane de ce? 20 de milioane de euro? Mda, sunt curios cine o sa 20 de milioane de euro pe el. Si, unde o sa joace? In Anglia, unde, la Manchester City? Ce sa joace el, cum sa joace el in Anglia? La ce club? De-abia se chinuie pe acolo, prin Romania, cum sa joace in Anglia? E imposibil!

Noi avem ceva, dar nu le avem pe toate. Noi nu avem jucatori completi. Au ceva talent, au ceva, dar nu ajunge. Trebuie sa stii sa joci fotbal, apoi sa ai personalitate, responsabilitate, atitudine, inteligenta de joc. Ai nostri nu au asa ceva. Eu nu am nimic cu Florinel Coman, cu copil asta, dar eu spun de ce vad acum. Poate ca in doi-trei ani va progresa si va ajunge un fotbalist de care sa ne mandrim", a declarat Marcel Raducanu.