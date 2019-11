BREAKING NEWS! Au facut anuntul! Arbitrul care va oficia meciul Spania - Romania! A mai fost la centru de doua ori in meciurile nationalei 

Brigada de arbitrii care oficiaza Spania-Romania este din Belarus.

Aleksei Kulbakov (40 ani) a fost desemnat sa conduca de la centru ultimul meci din preliminariile EURO 2020, Spania - Romania. Acesta va fi ajutat de Dmitri Zhuk si Oleg Maslyanko, iar Denis Scherbakov va fi al patrulea oficial.

Arbitrul din Belarus a devenit oficial FIFA in anul 2005. A mai condus de la centru doua meciuri ale nationalei Romaniei, un amical cu Rusia, incheiat 1-0 pentru rusi, dar si meciul din preliminariile EURO 2016 cu Grecia, incheiat 0-0. De asemenea, Kulbakov s-a aflat la centru si in meciul CFR-ului din grupele Europa League in sezonul 2009/2010, impotriva lui Copenhaga, incheiat 2-0 pentru Campioana Romaniei.