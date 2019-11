Cehia - Kosovo, meciul de care poate depinde calificarea Romaniei la EURO! Programul complet al partidelor din preliminariile EURO 2020

17:07 Cehia - Kosovo, meciul de care poate depinde calificarea Romaniei



Cehia si Kosovo lupta pentru locul 2 in Grupa A, cele doua echipe fiind despartite de doar un punct. Cehii au 12 puncte, in timp ce Kosovo are 11 puncte.



Daca Romania nu va reusi sa obtina calificarea din preliminarii, nationala lui Contra mai are o sansa prin Nations League. Sansa din Nations League depinde insa de Kosovo. Kosovo nu trebuie sa se califice din preliminarii pentru a nu bloca drumul Romaniei in Nations League.