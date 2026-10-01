Hagi anunță un titular sigur în Polonia - România, după încă o accidentare

După 1-2 pe terenul Suediei și 2-4, acasă, împotriva Bosniei, România va căuta primele puncte din Liga Națiunilor la Varșovia, contra Poloniei, formație care a obținut până acum un singur punct în grupa de Liga Națiunilor.

Gică Hagi: "Radu are o jenă la umăr. Mâine va apăra Hindrich"

La conferința de presă premergătoare jocului, Gică Hagi a anunțat că Ionuț Radu acuză probleme la nivelul umărului, iar locul său în poartă va fi luat de Otto Hindrich.

Radu a încasat șase goluri în primele două jocuri din Liga Națiunilor și a avut prestații sub așteptări. De altfel, după eșecul cu Bosnia, Gică Hagi recunoștea că nu i-a dat o șansă și lui Otto Hindrich.

"Am venit aici să vorbim despre meciul cu Polonia, nu despre un jucător care a jucat două meciuri. A fost cu noi de la început, am știut în cantonament. Raduare o jenă la umăr, dar nu ceva foarte grav. Vom vedea care va apăra", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Ulterior, Hagi a confirmat: "Da, mâine va apăra Otto".

Otto Hindrich a apărat până acum în doar două meciuri la echipa națională, ambele amicale, în iunie, tot sub comanda lui Gică Hagi. La Legia Varșovia, fostul portar de la CFR Cluj este titular incontestabil.