Hagi anunță un titular sigur în Polonia - România, după încă o accidentare

Hagi anunță un titular sigur în Polonia - România, după încă o accidentare Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a susținut conferința de presă premergătoare meciului Polonia - România, de la Varșovia, programat vineri, de la 21:45, în runda a treia din Liga Națiunilor.

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După 1-2 pe terenul Suediei și 2-4, acasă, împotriva Bosniei, România va căuta primele puncte din Liga Națiunilor la Varșovia, contra Poloniei, formație care a obținut până acum un singur punct în grupa de Liga Națiunilor.

Gică Hagi: "Radu are o jenă la umăr. Mâine va apăra Hindrich"

La conferința de presă premergătoare jocului, Gică Hagi a anunțat că Ionuț Radu acuză probleme la nivelul umărului, iar locul său în poartă va fi luat de Otto Hindrich.

Radu a încasat șase goluri în primele două jocuri din Liga Națiunilor și a avut prestații sub așteptări. De altfel, după eșecul cu Bosnia, Gică Hagi recunoștea că nu i-a dat o șansă și lui Otto Hindrich.

"Am venit aici să vorbim despre meciul cu Polonia, nu despre un jucător care a jucat două meciuri. A fost cu noi de la început, am știut în cantonament. Raduare o jenă la umăr, dar nu ceva foarte grav. Vom vedea care va apăra", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Ulterior, Hagi a confirmat: "Da, mâine va apăra Otto".

Otto Hindrich a apărat până acum în doar două meciuri la echipa națională, ambele amicale, în iunie, tot sub comanda lui Gică Hagi. La Legia Varșovia, fostul portar de la CFR Cluj este titular incontestabil.

"Legat de meciul cu Polonia, cred că suntem două echipe rănite. În primul rând, nu ne-am calificat la Mondiale. Suntem două echipe care n-au început bine Liga Națiunilor. Mâine, cele două echipe vor juca să câștige. Va fi un meci frumos. Eu cred că suntem pregătiți să facem un meci complet și să obținem 3 puncte", a mai spus Hagi despre meciul de la Varșovia.

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Polonia

Pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi a lăsat în afara lotului șase titulari din meciul cu Bosnia. Pe lângă Louis Munteanu care a suferit o entorsă și nu va mai juca nici în meciul cu Suedia, selecționerul a decis să îi lase în afara lotului și pe Burcă, Eissat, Ilie, Dragomir și Olaru.

Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru, Louis Munteanu sunt toți cei nouă jucători lăsați în afara lotului de către Gică Hagi

Cum arată lotul României la meciul cu Polonia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

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