Ionuț Radu, pregătit de un nou discurs istoric în vestiarul naționalei! Anunțul portarului: „Sentimente pe care le simți”

Ionuț Radu, pregătit de un nou discurs istoric în vestiarul naționalei! Anunțul portarului: „Sentimente pe care le simți” Nationala Ionuț Radu, răspuns ferm către o jurnalistă din Bosnia / Foto: Sport Pictures.
SPORT.RO
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Ionuț Radu, pregătit de un nou discurs istoric.

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Ionut RaduEchipa NationalaGica Hagi
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România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Ionuț Radu, pregătit de un nou discurs istoric în vestiarul naționalei

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară. În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de fotbaliști care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Dinamo, liderul din confruntarea internă, are doar doi membri la lot.

Printre cei convocați se numără și Ionuț Radu. Portarul este o figură extrem de simpatizată de suporterii români. Acesta a ieșit în evidență la calificările EURO U21 din 2019, când a ținut un discurs istoric în vestiarul echipei naționale.

Întrebat dacă pregătește ceva similar, Ionuț Radu a expus că de fiecare dată totul a venit natural, ci nu planificat. Cât despre meciuri, portarul a transmis că are încredere mare în Gică Hagi și că speră ca „tricolorii” vor obține, din nou, rezultate.

”(n.r. despre Hagi la naţională) Vă daţi seama că, pentru noi, ca jucători, este o onoare enormă să ne antreneze o legendă atât de mare a României. Vă daţi seama, îl urmărim în tot ceea ce ne cere şi sperăm să îl satisfacem din acest punct de vedere.

Nu ştiu dacă este o responsabilitate, este o plăcere şi o onoare pentru mine să vin la naţională. Responsabilitatea este a grupului, pentru că trebuie să aducem o bucurie ţării, o bucurie suporterilor şi este o responsabilitate de grup, pentru că suntem o echipă şi, automat, plăcerea devine responsabilitate.

Nu pot să zic că mi-am pregătit un nou discurs. Nici atunci nu pregăteam, era totul spontan. Aşa se întâmplă lucrurile în vestiar, în funcţie de sentimentele pe care le simţi, se întâmplă totul spontan. Şi, mai ales acum, când cine simte să spună ceva, o spune. Asta e important, pentru că e un grup foarte deschis şi foarte unit”, a declarat Ionuţ Radu, potrivit Prima Sport. 

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Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).
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