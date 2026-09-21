Revenit la echipa națională, Ionuț Radu l-a descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi

Revenit la echipa națională, Ionuț Radu l-a descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
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Ionuț Radu a vorbit despre relația cu Gică Hagi.

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Ionut RaduGica HagiEchipa Nationala
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România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Ionuț Radu l-a descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară. În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de fotbaliști care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Dinamo, liderul din confruntarea internă, are doar doi membri la lot.

Printre cei convocați se numără și Ionuț Radu. Portarul lui Celta Vigo a transmis că atât el, cât și colegii trebuie să aibă încredere că se poate, iar atunci rezultatele nu vor întârzia să apară.

Întrebat despre noul selecționer, portarul a avut un singur cuvânt de spus: Gică Hagi este o legendă. „Regele” le transmite o încredere deosebită jucătorilor convocați, însă rămâne de văzut care vor fi rezultatele din UEFA Nations League.

”Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat. Vă daţi seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare când nu am reuşit să ne calificăm la Mondial, dar trebuie să închidem capitolul acesta acum, pentru că trebuie să-l luăm ca şi cum ar fi un nou început pentru noi.

Pentru noi, ca jucători, este o onoare enormă să ne întâlnim cu o legendă atât de mare a României. Îl urmărim în tot ceea ce ne cere şi sperăm să putem să-l satisfacem din punct de vedere sportiv. Este un impuls şi pentru noi, ca jucători, şi ne motivează pe zi ce trece.

În fiecare zi avem câteva fraze prinse acolo, pe perete, la care ne uităm şi care ne motivează. Vă daţi seama că e important", a declarat Ionuț Radu.

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Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).
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