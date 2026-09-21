Revenit la echipa națională, Ionuț Radu l-a descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi

România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Ionuț Radu l-a descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară. În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de fotbaliști care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Dinamo, liderul din confruntarea internă, are doar doi membri la lot.

Printre cei convocați se numără și Ionuț Radu. Portarul lui Celta Vigo a transmis că atât el, cât și colegii trebuie să aibă încredere că se poate, iar atunci rezultatele nu vor întârzia să apară.

Întrebat despre noul selecționer, portarul a avut un singur cuvânt de spus: Gică Hagi este o legendă. „Regele” le transmite o încredere deosebită jucătorilor convocați, însă rămâne de văzut care vor fi rezultatele din UEFA Nations League.

”Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat. Vă daţi seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare când nu am reuşit să ne calificăm la Mondial, dar trebuie să închidem capitolul acesta acum, pentru că trebuie să-l luăm ca şi cum ar fi un nou început pentru noi.

Pentru noi, ca jucători, este o onoare enormă să ne întâlnim cu o legendă atât de mare a României. Îl urmărim în tot ceea ce ne cere şi sperăm să putem să-l satisfacem din punct de vedere sportiv. Este un impuls şi pentru noi, ca jucători, şi ne motivează pe zi ce trece.

În fiecare zi avem câteva fraze prinse acolo, pe perete, la care ne uităm şi care ne motivează. Vă daţi seama că e important", a declarat Ionuț Radu.