Paraschiv și Rădoi au crescut împreună de la vârsta de 14 ani, la loturile de juniori ale României. Apoi, s-au întâlnit la Steaua, unde au jucat între 2000 și 2007, devenind campioni în 2001, 2005 și 2006. În 2006, au ajuns în semifinalele Cupei UEFA, fiind aproape de finală în returul cu Middlesbrough, când au avut la un moment dat 3-0 la „general”!

„Mirel nu suporta eșecul”

„Para” spune că Mirel a avut profilul de lider la Steaua pe care nu îl vede la niciunul dintre jucătorii actuali ai FCSB-ului. „Suferea foarte mult la înfrângeri, se enerva mai mult decât noi când mai aveam câte un reultat negativ. Nu-i plăcea deloc să piardă. Bine, cui îi place? Dar el nu suporta eșecul. Noi eram o echipă liniștită, în general, fiecare jucător știa ce are de făcut pe teren, eram un grup bun, nu cred că i-a fost greu să fie căpitanul nostru."



Mirel Rădoi

După primele 10 etape, Paraschiv o considera favorită la titlu pe Universitatea Craiova. Și-a păstrat opțiunea după câteva rezultate mai puțin reușite ale echipei antrenate de Mirel Rădoi? „Au început foarte bine, dar a urmat o perioadă de scădere în joc. Totuși, nu pot spune de nicio echipă din Liga 1 că este constantă, să câștige meci de meci și să fie favorită favorită meci de meci”, consideră fostul mijlocaș al Stelei, care a jucat în străinătate pentru Rimini (Italia) și Volin Luțk (Ucraina).

Cu toată prietenia pe care o are cu Rădoi, Paraschiv zice că nu ține neapărat cu Universitatea în acest sezon, dar crede că echipa din Bănie are șanse importante să câștige titlul, mai ales datorită calităților de antrenor ale fostului său coleg: „Cine este mai bun să câștige. Nu am o favorită clară. Dacă Mirel își demonstrează abilitățile pe care le are și știu sigur că le are, eu cred că poate câștiga campionatul. A făcut acolo o echipă bună. Mie îmi place ceea ce a creat la Craiova”.



Sorin Paraschiv

Atuurile lui Dinamo pentru titlu

Deși FCSB se află abia pe locul 12 în clasament, la 15 puncte de liderul FC Botoșani, „Para” o include pe campioana en-titre în lupta pentru titlu: „Rapid, Dinamo, Craiova, FCSB, cred că ele se vor lupta pentru câștigarea campionatului”. Poate Dinamo să țină ritmul, ținând cont de faptul că anul trecut a cam clacat în play-off? Răspunde interlocutorul nostru: „Dinamo se ține tare. În ziua de azi, în România, nu știu dacă mai trebuie să ai neapărat lot de titlu. Trebuie să ai un vestiar unit, un vestiar muncitor, care nu se abate de la reguli, de la disciplină, și poți ajunge să faci performanță cu un asemenea lot”.

Cât despre actualul lider, FC Botoșani, Paraschiv crede că trebuie să mai avem răbdare și să vedem cum se va comporta echipa din Moldova în play-off: „Au și ei șansa lor, au plecat foarte bine, dar aș vrea să comentez mai mult despre ei la sfârșitul returului sau după primele meciuri din play-off.”

