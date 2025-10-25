EXCLUSIV Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: "Îmi place mult ce a creat la Craiova. Poate câștiga campionatul!"

Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: &Icirc;mi place mult ce a creat la Craiova. Poate c&acirc;știga campionatul! Superliga
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorin Paraschiv, mâna dreaptă a lui Rădoi când acesta era căpitan la Steaua, vorbește despre lupta la titlu din SuperLiga României și despre șansele Universității Craiova de a câștiga campionatul.

TAGS:
Sorin ParaschivMirel RadoiUniversitatea CraiovaSuperliga Romaniei
Din articol

Paraschiv și Rădoi au crescut împreună de la vârsta de 14 ani, la loturile de juniori ale României. Apoi, s-au întâlnit la Steaua, unde au jucat între 2000 și 2007, devenind campioni în 2001, 2005 și 2006. În 2006, au ajuns în semifinalele Cupei UEFA, fiind aproape de finală în returul cu Middlesbrough, când au avut la un moment dat 3-0 la „general”!

„Mirel nu suporta eșecul”

„Para” spune că Mirel a avut profilul de lider la Steaua pe care nu îl vede la niciunul dintre jucătorii actuali ai FCSB-ului. „Suferea foarte mult la înfrângeri, se enerva mai mult decât noi când mai aveam câte un reultat negativ. Nu-i plăcea deloc să piardă. Bine, cui îi place? Dar el nu suporta eșecul. Noi eram o echipă liniștită, în general, fiecare jucător știa ce are de făcut pe teren, eram un grup bun, nu cred că i-a fost greu să fie căpitanul nostru."

Mirel Rădoi

  • Mirel radoi 05
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După primele 10 etape, Paraschiv o considera favorită la titlu pe Universitatea Craiova. Și-a păstrat opțiunea după câteva rezultate mai puțin reușite ale echipei antrenate de Mirel Rădoi? „Au început foarte bine, dar a urmat o perioadă de scădere în joc. Totuși, nu pot spune de nicio echipă din Liga 1 că este constantă, să câștige meci de meci și să fie favorită favorită meci de meci”, consideră fostul mijlocaș al Stelei, care a jucat în străinătate pentru Rimini (Italia) și Volin Luțk (Ucraina). 

Cu toată prietenia pe care o are cu Rădoi, Paraschiv zice că nu ține neapărat cu Universitatea în acest sezon, dar crede că echipa din Bănie are șanse importante să câștige titlul, mai ales datorită calităților de antrenor ale fostului său coleg: „Cine este mai bun să câștige. Nu am o favorită clară. Dacă Mirel își demonstrează abilitățile pe care le are și știu sigur că le are, eu cred că poate câștiga campionatul. A făcut acolo o echipă bună. Mie îmi place ceea ce a creat la Craiova”.

Sorin Paraschiv

  • Sorin paraschiv
×
Sorin Paraschiv: "Nici macar numele Clujului nu-l cunosc italienii"
Sorin Paraschiv la Urziceni? Mihai Stoica: "Negociem"
ÎNAPOI LA ARTICOL

Atuurile lui Dinamo pentru titlu

Deși FCSB se află abia pe locul 12 în clasament, la 15 puncte de liderul FC Botoșani, „Para” o include pe campioana en-titre în lupta pentru titlu: „Rapid, Dinamo, Craiova, FCSB, cred că ele se vor lupta pentru câștigarea campionatului”. Poate Dinamo să țină ritmul, ținând cont de faptul că anul trecut a cam clacat în play-off? Răspunde interlocutorul nostru: „Dinamo se ține tare. În ziua de azi, în România, nu știu dacă mai trebuie să ai neapărat lot de titlu. Trebuie să ai un vestiar unit, un vestiar muncitor, care nu se abate de la reguli, de la disciplină, și poți ajunge să faci performanță cu un asemenea lot”. 

Cât despre actualul lider, FC Botoșani, Paraschiv crede că trebuie să mai avem răbdare și să vedem cum se va comporta echipa din Moldova în play-off: „Au și ei șansa lor, au plecat foarte bine, dar aș vrea să comentez mai mult despre ei la sfârșitul returului sau după primele meciuri din play-off.” 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
Statul anunță &rdquo;posibile noi descoperiri&rdquo; de gaze &icirc;n Marea Neagră. Studii pentru &rdquo;o mai bună &icirc;nțelegere a opțiunilor&rdquo; DOCUMENT
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu a găsit rezolvarea la Genoa! Patronul e gata să semneze cu trei jucători
Dan Șucu a găsit rezolvarea la Genoa! Patronul e gata să semneze cu trei jucători
Iker Casillas, jefuit &icirc;n propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Iker Casillas, jefuit în propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca &rdquo;Steaua&rdquo; trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Messi, de neoprit și &icirc;n play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă &bdquo;dublă&rdquo;
Messi, de neoprit și în play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă „dublă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Adrian Porumboiu &icirc;și pregătește revenirea &icirc;n Superliga: Suntem &icirc;n discuții! De ce nu și titlul?

Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"

Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: Așa ceva?! Oameni de doi lei

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Recomandarile redactiei
Iker Casillas, jefuit &icirc;n propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Iker Casillas, jefuit în propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca &rdquo;Steaua&rdquo; trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Vestea care &icirc;l va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au &icirc;ncasat mult mai mult dec&acirc;t FCSB
Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB
Messi, de neoprit și &icirc;n play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă &bdquo;dublă&rdquo;
Messi, de neoprit și în play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă „dublă”
Alte subiecte de interes
Un fost jucător al FCSB a dezvăluit cum a pierdut Gigi Becali Steaua: &bdquo;Dacă nu făcea asta nu erau două echipe!&rdquo;
Un fost jucător al FCSB a dezvăluit cum a pierdut Gigi Becali Steaua: „Dacă nu făcea asta nu erau două echipe!”
Sorin Paraschiv, gol a la Gică Hagi &icirc;n Galactici vs Extratereștri! Execuție spectaculoasă de la 35 de metri&nbsp;
Sorin Paraschiv, gol a la Gică Hagi în Galactici vs Extratereștri! Execuție spectaculoasă de la 35 de metri 
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!