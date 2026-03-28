Ambele formații au ratat calificarea în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Slovacia a fost învinsă pe teren propriu de Kosovo, scor 3-4, în timp ce România a cedat în deplasare contra Turciei, 0-1.

Francesco Calzona, la final de mandat cu Slovacia

Meciul de marți ar putea fi ultimul pentru ambii selecționeri. În cazul lui Mircea Lucescu, FRF ar avea deja un acord cu Gică Hagi, care ar urma să preia naționala României.

În ceea ce privește Slovacia, Francesco Calzona (57 de ani) se află la final de mandat, însă semnalele din partea Federației arată că se dorește continuarea colaborării cu tehnicianul italian pe bancă.

"Suntem în negocieri cu Francesco Calzona. Am avut o întâlnire lungă și interesantă. Și Francesco este interesat să continue", a spus Jan Kovacik, președintele Federației Slovace de Fotbal, potrivit Dennik Sport.

Federația vrea să-i prelungească înțelegerea înaintea amicalului cu România

Jan Kocian, membru în Comitetul Executiv, și-a exprimat și el dorința de a continua cu Francesco Calzona, care încasează un salariu uriaș la naționala Slovaciei - 70.000 de euro lunar.

"Am stabilit cu Francesco Calzona să discutăm cât mai rapid posibil, preferabil înainte de meciul cu România. Vom încerca să rezolvăm situația.

Personal cred că ar trebui să continuăm cu Francesco, chiar dacă nu ne-am calificat la Cupa Mondială. Jucători cheie precum Lobotka sau Skriniar au înțeles sistemul său și se identifică cu el. Din punctul meu de vedere, nu e cazul să schimbăm selecționerul", a spus Jan Kocian.

Francesco Calzona este selecționerul Slovaciei din iulie 2022. A calificat echipa la EURO 2024, unde slovacii s-au oprit în optimile de finală.