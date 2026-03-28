Fundașul central Ronald Araujo (27 de ani) a intrat foarte dur asupra lui Phil Foden (25) în Anglia - Uruguay 1-1, amical disputat vineri, 27 martie.

Ronald Araujo, fault foarte dur în Anglia - Uruguay 1-1

Uruguayanul a fost extrem de aproape să îi rupă piciorul englezului în minutul 50 al întâlnirii, când scorul era 0-0.

Araujo a intrat prin alunecare la Foden, pe care l-a lovit cu crampoanele pe gleznă. Mijlocașul ofensiv al lui Manchester City a urlat de durere, prăbușindu-se instant pe gazon.

Arbitrul nu a arătat nici măcar cartonașul galben

Phil Foden a fost înlocuit preventiv în minutul 56 cu Cole Palmar, scăpând cu noroc de o accidentare gravă. În ciuda desfășurării evenimentelor, arbitrul Sven Jablonski nu i-a arătat lui Araujo nici măcar cartonașul galben.

Englezii au luat foc când au văzut hotărârea „centralului”. Selecționerul Thomas Tuchel s-a întors înspre banca uruguayenilor și a dus mâna la tâmplă, sugerând astfel că gestul lui Ronald Araujo a fost unul inconștient.

Araujo, criticat de către englezi

Faultul foarte dur al lui Ronald Araujo a stârnit mai multe reacții de indignare din partea englezilor.

„Asta e de ajuns să-i rupă piciorul” - a spus comentatorul de la ITV.

„Aproape că s-a terminat foarte prost pentru Phil. Araujo este complet scăpat de sub control” - Ian Wright, fost atacant al naționalei Angliei (33 de selecții și nouă goluri).

„Nu poți vedea o asemenea intrare și să nu dai cartonaș roșu. Cu doar câteva luni înainte de Cupa Mondială, avem arbitri care permit astfel de intervenții… Este dezamăgitor” - Harry Maguire, conform goal.com.