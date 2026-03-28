Ronald Araujo, fault criminal asupra lui Phil Foden. Decizia incredibilă a arbitrului + Reacția englezilor Fotbal extern Foto: ESPN.
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Amicalul Anglia - Uruguay 1-1 a fost marcat de un moment tensionat provocat de Ronald Araujo. 

TAGS:
Din articol

Ronald Araujo, fault foarte dur în Anglia - Uruguay 1-1

  • Screenshot 2026 03 28 173243
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fundașul central Ronald Araujo (27 de ani) a intrat foarte dur asupra lui Phil Foden (25) în Anglia - Uruguay 1-1, amical disputat vineri, 27 martie.

Uruguayanul a fost extrem de aproape să îi rupă piciorul englezului în minutul 50 al întâlnirii, când scorul era 0-0.  

Araujo a intrat prin alunecare la Foden, pe care l-a lovit cu crampoanele pe gleznă. Mijlocașul ofensiv al lui Manchester City a urlat de durere, prăbușindu-se instant pe gazon. 

Arbitrul nu a arătat nici măcar cartonașul galben

Phil Foden a fost înlocuit preventiv în minutul 56 cu Cole Palmar, scăpând cu noroc de o accidentare gravă. În ciuda desfășurării evenimentelor, arbitrul Sven Jablonski nu i-a arătat lui Araujo nici măcar cartonașul galben. 

Englezii au luat foc când au văzut hotărârea „centralului”. Selecționerul Thomas Tuchel s-a întors înspre banca uruguayenilor și a dus mâna la tâmplă, sugerând astfel că gestul lui Ronald Araujo a fost unul inconștient. 

Araujo, criticat de către englezi

Faultul foarte dur al lui Ronald Araujo a stârnit mai multe reacții de indignare din partea englezilor.

„Asta e de ajuns să-i rupă piciorul” - a spus comentatorul de la ITV. 

„Aproape că s-a terminat foarte prost pentru Phil. Araujo este complet scăpat de sub control” - Ian Wright, fost atacant al naționalei Angliei (33 de selecții și nouă goluri). 

„Nu poți vedea o asemenea intrare și să nu dai cartonaș roșu. Cu doar câteva luni înainte de Cupa Mondială, avem arbitri care permit astfel de intervenții… Este dezamăgitor” - Harry Maguire, conform goal.com

Anglia - Uruguay s-a terminat 1-1. Pentru gazde a marcat Ben White în minutul 81, în timp ce pentru oaspeți a egalat Federico Valverde în minutul 90+4 din penalty. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!