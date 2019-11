Romania cu portile inchise! Oare CUM mai scapam de data asta?! Chemati IAR COPIII: ce risca FRF dupa Romania - Suedia

Nationala a facut stadion plin cu Suedia. Incidentele din tribune si acuzatiile de rasism ar putea contribui insa la o noua suspendare.

Federatia asteapta cu emotii sa afle ce au scris in raport arbitrul Orsato si observatorul meciului despre oprirea meciului pe final, in urma acuzatiilor de rasism ale suedezului Isak. In baza documentelor oferite de oficiali, Comisia de Disciplina a UEFA va lua decizia finala a sanctiunii aplicate Romaniei. Sunt sanse mari sa avem portile inchise la urmatorul joc pe care il disputam in preliminariile UEFA.

Din fericire, sanctiunea nu are efecte asupra turneului final. Astfel, daca vom ajunge la Campionatul European si vom fi in situatia de a evolua pe teren propriu, partidele se vor disputa cu spectatori in tribune.

In urma incidentelor de la Romania - Spania si Romania - Malta, FRF a primit porti inchise pentru doua meciuri, dar a doua etapa de sanctiune a avut pedeapsa suspendata, cu mentiunea ca Romania va fi sub observatie timp de un an.

Contra Suediei, in peluza s-au aprins fumigene, cateva au ajuns pe teren, iar scandarile 'UEFA - MAFIA' si bannerul 'F*** FARE' nu ajuta nici ele.

Urmatorul meci al nationalei Romaniei 'acasa' in competitiile preliminare UEFA poate sa fie ori finala Nations League, ori primul joc pe teren propriu din calificarile pentru Euro 2024.

83 000 de euro a fost amenda aplicata de UEFA pentru FRF in urma incidentelor de la Romania - Spania si Romania - Malta