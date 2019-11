"Depunctare si eliminare de la EURO!" Se cer sanctiuni suplimentare pentru scandarile rasiste de pe stadioane! Romania e deja in vizorul UEFA: "E singura cale!"

Romania e din nou in vizorul UEFA din cauza unor presupuse scandari rasiste care s-au auzit la meciul cu Suedia.

Tot mai multi oameni din fotbal de implica in scandalul scandarilor rasiste de pe stadioane.

Johan Djourou, fost jucator la Arsenal si membru al echipei nationale a Elvetiei, a intervenit in scandalul iscat de suedezi dupa meciul cu Romania din preliminariile EURO 2020 si propune sanctiuni drastice pentru cazurile de rasism.

Djourou a vorbit despre scandarile rasiste care s-au auzit din tribune la meciuri din cadrul preliminariilor EURO 2020. Romania e si ea implicata in astfel de situatii, iar suedezii reclama un caz de rasism si la meciul de pe National Arena, castigat de Suedia cu 2-0.

"Sanctiuni suplimentare trebuie impuse! Organizatii precum FIFA si UEFA trebuie sa depuncteze sau sa elimine aceste echipe de la Campionatul European! Aceasta este singura cale prin care fanii rasisti vor intelege ce fac", a spus Djourou la postul RTS.

Alexander Isak a reclamat ca a fost victima rasismului la Bucuresti, in repriza a doua a meciului de pe National Arena, castigat de Suedia cu 2-0. Jucatorul s-a plans arbitrului, Daniele Orsato, care a oprit meciul pentru 30 de secunde. Inregistrarile de pe stadion nu au dovedit in niciun fel un astfel de comportament al suporterilor. Potrivit informatiilor obtinute de www.sport.ro, arbitrul a notat in raport faptul ca a intrerupt meciul din cauza plangerilor lui Isak.

Daca UEFA nu ajunge la concluzia ca nu au existat astfel de scandari, nationala risca sa dispute urmatoarele doua partide fara spectatori.

UEFA a anuntat ca va incepe o investigatie in privinta acuzatiilor pe care Alexander Isak le-a facut. De asemenea, Comitetul Disciplinar UEFA va deschide un caz pentru mai multe evenimente care au avut loc in timpul meciului, in legatura cu bannere-le neautorizate, jocurile pirotehnice si obiectele aruncate pe teren in timpul partidei, conform publicatiei suedeze Sport Bladet.