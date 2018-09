Gicu Grozav aproape de revenirea in Liga 1! Unde poate ajunge: e liber de contract

Gicu Grozav e aproape de revenirea in Romania.

Grozav e liber de contract si ar putea ajunge din nou in Liga 1. Dinamo cauta un varf, iar Gicu Grozav este una dintre variantele lui Florin Bratu, scrie GSP.

De asemenea, mai multi oameni din fotbal l-au recomandat pe Grozav dinamovistilor.

Cosmin Contra a dezvaluit ca fotbalistul a avut o oferta din Elvetia, insa a refuzat-o, cu toate ca formatia evolua in cupele europene. In acest fel, jucatorul a ratat si convocarea la nationala.

Florin Bratu a cerut la Dinamo un fundas central si un atacant, astfel ca pare momentul ideal pentru revenirea lui Gicu Grozav in Stefan cel Mare. El a mai evoluat la Dinamo in 2015, marcand de 4 ori in 13 partide.