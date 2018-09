Lovitura dupa lovitura! Dupa capitanul Chiriches, Contra a mai pierdut doi fotbalisti inaintea plecarii in Serbia! Cine ramane acasa

Romania - Serbia este luni seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV!

Romania a debutat cu un egal in Nations League, scor 0-0 contra Muntenegrului, la Ploiesti. Luni seara, in a doua etapa a competitiei, nationala condusa de Cosmin Contra va juca impotriva Serbiei, la Belgrad. Sarbii vin dupa un 1-0 la Vilnius, in Lituania.

Romania a pierdut trei jucatori inaintea meciului cu Serbia. Chiriches si Pintilii au iesit accidentati, in timp ce Eric Bicfalvi a sosit accidentat si nu a putut fi recuperat!

Chiriches s-a ales cu o leziune a ligamentului incrucisat al genunchiului, iar Pintilii are o leziune musculara. De cealalta parte, Bicfalvi are probleme la coapsa stanga.

"In urma efectuarii unei rezonante magnetice, staff-ul medical al Romaniei i-a pus lui Vlad Chiriches diagnosticul de entorsa la genunchiul stang, cu afectarea ligamentului incrucisat anterior. Chiriches va efectua un nou control medical pentru a fi evaluat in privinta unei posibile interventii chirurgicale.

Tot in urma efectuarii examenului RMN, s-a constatat ca Mihai Pintilii a suferit o leziune la nivelul muschiului drept femural al coapsei drepte. De asemenea, din lotul tricolor nu va face parte nici Eric Bicfalvi, mijlocasul acuzand o suprasolicitare la muschii adductori de la coapsa stanga", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al FRF.