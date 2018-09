Trebuia sa vina si momentul asta! Contra, atacat dur dupa egalul cu Muntenegru: "Selectie pe anumite interese! Ce grupa sa castigam?"

Romania a inceput si aceasta campanie la fel ca pe precedenta. Cu o remiza cu Muntenegru.

Echipa lui Cosmin Contra nu a impresionat in partida de la Ploiesti, iar selectionerul a primit primele critici. Laudat pana acum pentru ca a reusit sa revitalizeze nationala dupa "experimentul Daum", Contra se vede pus la zid pentru prima data de cand a preluat banca echipei.

Dinu Gheorghe a criticat selectia facuta de Contra si a precizat ca Romania are sanse mici sa castige grupa de Nations League in acest ritm.

"Se face si o selectie pe anumite interese. Nu aveau ce cauta in lot Anton si Maxim, asta e parerea mea. Ce a adus Maxim nou la lot? Nistor e doua clase peste el. Un exemplu doar, da? Eu spun ca asta nu vrem sa recunoastem. Tot ne mintim ca va exploda mamaliga la Belgrad, ca o sa facem ce n-a facut nimeni niciodata, ca putem sa castigam grupa. Ce grupa sa castigam? Asa cum jucam, putem castiga grupa?

La fel am inceput cu Muntenegru si in campania trecuta. Am avut putina nesansa, nu a dat Stancu gol in final. Dar dupa aceea ce a facut? Nimic. Ne-a batut Polonia de nu stiam unde e tabela. Danemarca si-a facut treaba cu noi cand a avut nevoie", a declarat Dinu Gheorghe la DigiSport.