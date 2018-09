ROMANIA - MUNTENEGRU 0-0, NATIONS LEAGUE | "E imposibil sa dai gol asa!" Momentul care i-a dat planurile peste cap lui Contra: "Tucudean era urmatoarea schimbare!"

Cosmin Contra este nemultumit de faptul ca nationala nu a fortat victoria in ciuda faptului ca adversarii au ramas in 10 oameni din minutul 77. Contra spera ca Romania sa obtina victoria la Belgrad, contra Serbiei, luni seara.

Contra spune ca accidentarea lui Pintilii i-a dat planurile peste cap. Voia sa-l introduca pe Tucudean pentru a incerca sa castige meciul. Si Chiriches a iesit accidentat. Medicii ii vor consulta maine pentru a se sti cat de grave sunt accidentarile.

"Nationala are nevoie de sprijinul publicului. Nu pot sa fiu nemultumit, poate doar de ultimele 15 minute. Am reusit foarte putine actiuni in prima repriza. In repriza a doua am avut mai multe sanse, ocazii. N-am fost inspirati in faza de atac, ei eu incercat sa tina de rezultat. Nu am avut linistea necesara sa-i desfacem, n-am avut prezenta in careu, e imposibil sa dai gol asa. Trebuie sa mergem la Belgrad sa facem un rezultat bun. Chiriches pare mai grav decat Pintilii, vom vedea maine cat de grav e. Daca nu se accidenta Pintilii, urmatoarea schimbare era Tucudean pentru a avea mai multa forta in atac", a declarat Cosmin Contra la ProTV.