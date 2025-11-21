Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, tratează cu maximă seriozitate partida decisivă cu România în drumul către Campionatul Mondial din 2026, organizat în SUA, Canada și Mexic. Duelul este programat să se desfășoare în manșă unică, pe 26 martie, la Istanbul, începând cu ora 19:00.

Solicitarea lui Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, referitoare la Serie A

Antrenorul italian a cerut federației din țara sa natală să oprească Serie A în martie. Montella își dorește să îi aibă la dispoziție mai devreme pe Hakan Calhanoglu (Inter), Kenan Yildiz (Juventus) și Zeki Celik (AS Roma) pentru a pregăti confruntarea contra României.

„Am cerut deja oficial federației italiene de fotbal să oprească Serie A în martie. Aș fi foarte fericit dacă s-ar întâmpla asta, pentru că am trei jucători în Italia. În acest fel, să pregătesc cât mai bine barajul. Chiar și Gattuso ar fi bucuros de asta...”, a anunțat Vincenzo Montella, la Sky Sports.

Misiune dificilă pentru elevii lui Mircea Lucescu

Echipa națională a României va avea de câștigat două meciuri în deplasare pentru a obține un loc la Cupa Mondială 2026.

Tricolorii antrenați de Mircea Lucescu se vor deplasa în Turcia pentru a încerca o victorie care i-ar transforma în favoriții unei potențiale finale cu Slovacia ori Kosovo (tot în deplasare, tot în manșă unică).

Partidele rezultate după tragerea la sorți

Play-off A

Semifinale: Italia – Irlanda de Nord, Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina

Finala: Țara Galilor/Bosnia și Herțegovina – Italia/Irlanda de Nord

Play-off B

Semifinale: Ucraina – Suedia, Polonia – Albania

Finala: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Play-off C

Semifinale: Turcia – ROMÂNIA, Slovacia – Kosovo

Finala: Slovacia/Kosovo – Turcia/ROMÂNIA

Play-off D