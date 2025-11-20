În cazul în care vor trece de turci, tricolorii se vor duela în finala play-off-ului cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Radu Drăgușin, gata pentru duelul cu Turcia



Radu Drăgușin a reacționat la scurt timp după tragerea la sorți. Fundașul lui Tottenham se așteaptă la un meci infernal împotriva turcilor, dar spune că echipa națională va face tot posibilul să meargă la Mondial.

”Suntem conștienți că ne așteaptă un duel foarte dificil, împotriva Turciei, dar obiectivul nostru rămâne neschimbat: calificarea României la Campionatul Mondial. Avem încredere în grupul nostru, în munca de zi cu zi și în energia pe care o primim de la suporteri. Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial și vom face tot ce ține de noi pentru a ajunge acolo”, a spus Radu Drăgușin după tragerea la sorți.

Absent de aproape un an de pe teren din cauza unei accidentări grave, Drăgușin s-a refăcut și a început deja antrenamentele.

Florin Manea, agentul fundașului, spune că Drăgușin va fi în formă maximă la meciul de baraj.

”El este apt acum. Începe antrenorul încet-încet să îl bage. În luna decembrie va fi selecționat. Din decembrie până în martie, cu siguranță va prinde meciuri. E pregătit. A stat destul, 10 luni. E momentul lui. Mă bucur că nu ne-am grăbit. El va fi acolo în martie. Bine, acum sper să îl cheme nea Mircea. Poate nu îl cheamă. În martie 100% va fi pregătit. (…)

Radu se înțelege cu oricine în apărare. Eu zic că el ne-a lipsit nouă. El are o dorință de a juca. Nu o pierdeam la Zenica. La jocul de cap îi omora. L-a mai ținut pe Džeko. Asta e și părerea mea. Bine că nu am căzut cu Italia. E greu cu Turcia, dar mai bine decât Italia. Noi majoritatea rezultatelor le-am făcut când ne-am apărat bine”, a spus Florin Manea la Fanatik.

