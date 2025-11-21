”Tricolorii” se vor duela cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, iar dacă vor trece de selecționata ”Țării Semilunii”, vor juca împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.



Sport.ro l-a contactat pe George Ogăraru (45 de ani), fost internațional cu 11 selecții la echipa națională a României, care nu spera la un adversar mai accesibil pentru naționala noastră.



George Ogăraru: ”Este un adversar foarte greu”



Kenan Yildiz (Juventus), Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt) sau Hakan Calhanoglou (Inter Milano) sunt cel mai sonore nume pe care le are la dispoziție selecționerul Turciei, Vicenzo Montella (51 de ani).



„Nici nu aveam speranțe la altceva în condițiile în care am ajuns. Asta este, trebuie să ne ambiționăm și să ne legăm de trecut, n-a fost imposibil să-i învingem. Sigur, sunt alte condiții acum, dar trebuie să tragem tare, că nu avem altceva de făcut și să mergem în finala play-off-ului.



Este un adversar foarte greu. Semifinala pare mai grea decât finala, dar să ajungem în finală, prima dată, iar apoi mai vedem noi”, a spus George Ogăraru, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Turcia – România se va juca pe Ali Sami Yen Stadium din Istanbul



Halktv, care îl citează pe jurnalistul turc Erdem Acikgoz, susține că semifinala barajului pentru Mondial, Turcia – România, se va juca pe stadionul Ali Sami Yen Stadium din Istanbul, casa celor de la Galatasaray.



Stadionul formației Cim-Bom are o capacitate de 53,978 de locuri și se umple la fiecare meci al lui Galatasaray, echipa la care Gică Hagi a scris istorie. Este așteptat ca arena să fie plină și la meciul de baraj cu România, astfel că pe tricolori îi va aștepta un iad la Istanbul.

