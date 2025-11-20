Tricolorii vor disputa în luna martie un baraj de calificare. La tragerea la sorți de joi, echipa națională și-a aflat adversarele.

România, doar 5.3% șanse să meargă la Mondial

Primul meci este cu Turcia, pe 26 martie, iar, dacă va câștiga la Istanbul, tricolorii vor juca, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei meciului dintre Slovacia și Kosovo.

Specialiștii de la We Global Football au calculat șanselor angrenate în baraj de a ajunge la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Conform experților, România are cea mai mică șansă de a ajunge la Cupa Mondială dintre cele patru echipe aflate pe ruta C de calificare la baraj. Specialiștii le dau tricolorilor doar 5.3% șanse să câștige barajul și să meargă la Mondial.

Din ruta C, Turcia, adversara României din semifinala barajului, este cotată cu cele mai mari șanse: 52.2%.

De altfel, din celelalte rute, Italia (62.2%), Ucraina (42.6%) și Danemarca (48.6%) sunt echipele cu cele mai mari șanse să ajungă la Mondial.

