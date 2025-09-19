Schimbare de plan! Cine va interpreta imnul Moldovei în meciul amical cu România

FRF anunţă, vineri, pe pagina oficială de Facebook a echipei naţionale, că Irina Rimes nu va putea fi prezentă la meciul din 9 octombrie al României cu Republica Moldova, astfel că imnul Moldovei va fi interpretat de Tania Turtureanu.

„Din cauza unei schimbări neaşteptate de program, artista Irina Rimes nu va mai putea participa la momentul solemn de la partida România – Moldova. În acest condiţii, imnul de stat al Moldovei va fi interpretat de Tania Turtureanu. De asemenea, tonul imnului României va fi dat de Lidia Buble”, a precizat FRF.

În luna octombrie, naţionala României va disputa două jocuri pe Arena Naţională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecţionatei ţării vecine, şi partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei:

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria

Biletele pentru cele două meciuri sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro. La fel ca luna trecută, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicaţia Bilete FRF. Preţul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) şi 100 RON (tribunele 1 şi 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât şi tinerii între 15 şi 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preţ preferenţial în momentul achiziţionării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniţi vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 şi 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepţie făcând cele din Family Zone, care pot conţine până la 5 bilete, cel puţin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziţionării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, menţionează FRF.

