Federația Română de Oină a anunțat că vinerea viitoare, 26 septembrie, reprezentativele României și Moldovei vor juca un meci eveniment, dotat cu trofeul Cupa Unirii, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.
”🇷🇴 Pe 26 și 27 septembrie 2025, Bucureștiul devine capitala oinei!
🏟 Stadionul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” va găzdui 2 dintre cele mai importante evenimente din calendarul Federației Române de Oină!
📆 26 septembrie ora 16:00 - Cupa Unirii - România 🇷🇴 🆚 🇲🇩 Moldova
📆 27 septembrie ora 11:00 - Cupa Reginei - CS Galicea Mare 🆚 CS Hida
📆 27 septembrie ora 12:00 - Cupa Regelui - ACS Frontiera Tomis Constanța 🆚 CS Biruința Gherăești”, a postat Federația Română de Oină.