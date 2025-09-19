🏟 Stadionul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” va găzdui 2 dintre cele mai importante evenimente din calendarul Federației Române de Oină!

Federația Română de Oină a anunțat că vinerea viitoare, 26 septembrie, reprezentativele României și Moldovei vor juca un meci eveniment, dotat cu trofeul Cupa Unirii, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.

”Oina e parte din noi de peste șase secole: un joc românesc cu teren generos, mai mulți jucători și ritmul lui propriu—tradiție transformată în competiție modernă, cu federație și campionate la nivel național. 🇷🇴⚾”, a mai precizat forul conducător al sportului nostru național.

Cu o istorie începută în 2017 la Ialoveni (Republica Moldova), Cupa Unirii la Oină este un simbol al legăturii dintre două țări prin sportul lor național.

Intrarea pe ”Arcul de Triumf” va fi liberă, a mai anunțat Federația Română de Oină.

