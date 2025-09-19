OFICIAL România - Moldova, meci eveniment pe Stadionul ”Arcul de Triumf”! Intrarea va fi liberă, a anunțat federația

Rom&acirc;nia - Moldova, meci eveniment pe Stadionul &rdquo;Arcul de Triumf&rdquo;! Intrarea va fi liberă, a anunțat federația Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vineri 26 septembrie 2025 va fi ziua în care se va disputa Cupa Unirii la oină.

TAGS:
oinaBiruința Gherăeștiromania moldovaFederația Română de OinăFrontiera Tomis Constanta

Federația Română de Oină a anunțat că vinerea viitoare, 26 septembrie, reprezentativele României și Moldovei vor juca un meci eveniment, dotat cu trofeul Cupa Unirii, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.

”🇷🇴 Pe 26 și 27 septembrie 2025, Bucureștiul devine capitala oinei!

🏟 Stadionul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” va găzdui 2 dintre cele mai importante evenimente din calendarul Federației Române de Oină!

📆 26 septembrie ora 16:00 - Cupa Unirii - România 🇷🇴 🆚 🇲🇩 Moldova

📆 27 septembrie ora 11:00 - Cupa Reginei - CS Galicea Mare 🆚 CS Hida

📆 27 septembrie ora 12:00 - Cupa Regelui - ACS Frontiera Tomis Constanța 🆚 CS Biruința Gherăești”, a postat Federația Română de Oină.

”Oina e parte din noi de peste șase secole: un joc românesc cu teren generos, mai mulți jucători și ritmul lui propriu—tradiție transformată în competiție modernă, cu federație și campionate la nivel național. 🇷🇴⚾, a mai precizat forul conducător al sportului nostru național.

Cu o istorie începută în 2017 la Ialoveni (Republica Moldova), Cupa Unirii la Oină este un simbol al legăturii dintre două țări prin sportul lor național.

Intrarea pe ”Arcul de Triumf” va fi liberă, a mai anunțat Federația Română de Oină.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
De la ce v&acirc;rstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
Andrea Mandorlini, &icirc;n pericol să fie demis de la CFR Cluj?! &bdquo;Rezultatele nu sunt convingătoare&rdquo;
Andrea Mandorlini, în pericol să fie demis de la CFR Cluj?! „Rezultatele nu sunt convingătoare”
Florin Prunea dă cărțile pe față! De ce l-a refuzat Sabău pe Răzvan Burleanu
Florin Prunea dă cărțile pe față! De ce l-a refuzat Sabău pe Răzvan Burleanu
Ready, mate? Cum arată etapa #5 din Premier League și care este main event-ul rundei (VOYO EXCLUSIV)
Ready, mate? Cum arată etapa #5 din Premier League și care este main event-ul rundei (VOYO EXCLUSIV)
Olympique Lyon &ndash; Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
Olympique Lyon – Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
Ce surpriză! Fostul antrenor al lui Rapid, ofertat de Petrolul
Ce surpriză! Fostul antrenor al lui Rapid, ofertat de Petrolul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de olandezi &icirc;nainte de Go Ahead Eagles &ndash; FCSB: &rdquo;Nu este vorba că nu &icirc;i lăsăm &icirc;n oraș!&rdquo;

Anunțul făcut de olandezi înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu este vorba că nu îi lăsăm în oraș!”

Ungaria - Rom&acirc;nia 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Unic &icirc;n istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane &icirc;n Frankfurt &ndash; Galatasaray

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali a acceptat! FCSB &icirc;și schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux &icirc;n care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

FCSB l-a ofertat, dar Becali s-a lovit de un refuz categoric: &rdquo;100% n-aș fi fost fericit acolo!&rdquo;

FCSB l-a ofertat, dar Becali s-a lovit de un refuz categoric: ”100% n-aș fi fost fericit acolo!”

CITESTE SI
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!