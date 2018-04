Duel cu cantec pentru Ana Maria Branza! I-a dat lectii de scrima unei cantarete in voga de la noi - Irina Rimes.

"Acum, sa nu ma pui pe mine sa cant, ca iese rau!" - a glumit campioana olimpica!



Irina Rimes a dat lovitura in muzica cu piesa "Visele", iar acum i s-a indeplinit un vis! A luat lectii de scrima! In sala de scrima, cantareata si-a adus aminte de duelurile pe care le avea cu fratele ei. :)