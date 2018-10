Sarbatoare pe un stadion plin! Cate bilete s-au vandut in doar cateva ore la meciul dintre Romania si Liechtenstein: surpriza pregatita de FRF pentru echipa lui Radoi

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, ora 21:00, in direct la ProX.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Romania mai are de indeplinit o simpla formalitate pana la EURO 2019. Echipa lui Radoi trebuie sa nu piarda partida cu Liechtenstein, cea mai slaba echipa a grupei, pentru a fi matematic calificata la turneul final.

Romania va juca partida contra lui Liechtenstein marti, ora 21:00, pe stadionul din Ploiesti. Dupa ce meciul cu Tara Galilor de la Cluj s-a disputat pe un stadion arhiplin sunt toate sansele ca reteta sa se repete si la utima confruntare a preliminariilor.

FRF avea in plan sa deschida casele de bilete de la "Ilie Oana" maine, in ziua meciului, insa Federatia a inceput sa vanda tichete inca de astazi. Deja s-au vandut 3.500 de bilete pana la aceasta ora. FRF intentioneaza sa aduca la Ploiesti si generatia '98, ultima nationala Under 21 care s-a calificat la un turneu final, pentru a fi alaturi de nationala lui Radoi.