ROMANIA - TARA GALILOR 2-0 | Andrei Radu s-a intors la interviu! INCREDIBIL: "La vara nu ma intorc acasa, ca ma duc la Euro!"

Romania U21 a invins Tara Galilor cu 2-0 si e 99% calificata la Euro!

Andrei Ionut Radu, portarul nationalei U21 a Romaniei i-a motivat din nou pe baietii lui Radoi inainte de meci.

"Talent actoricesc nu stiu daca am, dar stiu ca pot sa motivez. Baietii sunt foarte deschisi si se poate vorbi cu ei", a spus Radu la finalul partidei.

Portarul nationalei lui Radoi este multumit ca nu i-a dezamagit pe fanii veniti in numar mare pe stadionul din Cluj.

"Pentru noi este o mandrie ce am realizat, pentru ca 98% din calificare s-a jucat in meciul acesta. Daca nu reusim sa facem un punct cu Lichtenstein inseamna ca nu meritam calificarea.

Ce emotii am simtit azi, nu am simtit niciodata. Cand am vazut toti fanii, mi s-a facut pielea de gaina si ma bucur ca nu i-am dezamagit", a marturisit Andrei Radu.

Acesta spune ca mandria este cu atat mai mare cu cat performanta lui si a coechipierilor sai este unica in ultimii 20 de ani.

"Dupa 20 de ani sa fim singurii care au reusit sa ajunga printre primele nationale are Europei este un lucru foarte mare. E ceva foarte important, sa fim unici in 20 de ani", a declarat portarul.

Andrei Radu a vorbit si despre atmosfera din vestiar, de la finalul partidei.

"A fost o nebunie totala. Toata lumea ne-a asteptat cu apa, suc, prajituri", a povestit acesta.

Andrei Radu s-a intors dupa cateva minute la interviu si i-a transmis un mesaj unei persoane importante din viata lui.

"Voiam sa ii spun ca in seara asta o sa-l sun pe bunicul meu sa-i spun ca la vara nu ma duc la el, pentru ca ma duc cu nationala la Euro!", a fost mesajul special al portarului nationalei U21.