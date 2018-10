ROMANIA 2-0 TARA GALILOR | "Asta inseamna sa fii mafiot!" :))))) Florinel Coman i-a distrus discursul lui Radu! Momente FABULOASE in vestiar

A fost bucurie maxima in vestiarul Romaniei dupa 2-0 cu Tara Galilor.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Liderul din vestiarul nationalei U21, Andrei Radu, a tinut un nou discurs motivational in fata colegilor. Florinel Coman a produs explozia de ras in vestiar. "Asta inseaman sa fii mafiot", a strigat stelistul in timp ce Radu se straduia sa le vorbeasca prietenilor din nationala. :)