"Daca mai faci asa, eu ma apuc de box, iau rosu la fiecare meci!" Moment SENZATIONAL dupa Romania - Tara Galilor! Puscas s-a dus peste Radu la interviuri

Romania a castigat cu 2-0 in fata Tarii Galilor si e la un pas de calificarea la Euro 2019.

Atmosfera senzationala din lot s-a vazut si la interviuri, imediat dupa meci. Puscas a intrat in cadru in momentul in care Ionut Radu vorbea in direct la PRO X.



"Daca mai tine discursuri ca astea, eu in doua saptamani ma apuc de box. Nu mai joc fotbal, iau rosu la fiecare meci! Asa de mult ma incarca ceea ce spune!", a spus Puscas, dupa care l-a luat in brate pe prietenul sau.