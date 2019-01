S-a antrenat cu Cristiano Ronaldo si a venit la nationala U18 a Romaniei! Pustii care se antreneaza cu vedetele Europei!

Nationala U18 are in lot tineri extrem de talentati.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Gabriele Boloca s-a nascut si a crescut la Torino. Are 1.94 si e uriasul nationalei sub 18 ani. El s-a antrenat cu Cristiano Ronaldo la Juventus si spune ca portughezul este extrem de greu de marcat. A refuzat nationala Italiei, spune ca are parinti romani si se simte mai bine in Romania.

Tot pentru nationala U18 joaca si un fotbalist de la Inter Milano. Vlad Mitrea a plecat acum doi ani de la Dinamo la formatia italiana. Mitrea spune ca nu poate explica sentimentul pe care il simte in momentul in care se antreneaza alaturi de jucatori care valoreaza milioane de euro.

Pe langa cei doi, un alt roman a ajuns intr-un mare campionat din Europa. Luca Florica are 16 ani si a ajuns in prima liga din Franta, langa Neymar, fiind de Amiens.