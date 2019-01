Cristiano Ronaldo, omul recordurilor! Nu s-a intamplat asa ceva in era moderna a fotbalului! Ce a reusit starul lui Juventus!

Ronaldo a inscris golul victoriei in meciul cu Lazio.

Juventus a tremurat serios pe terenul lui Lazio, dupa ce gazdele au preluat conducerea prin autogolul lui Emre Can. "Batrana Doamna" a reusit sa intoarca scorul si sa castige prin golul marcat de Cristiano Ronaldo din penalty.

Acesta a fost al 15-lea gol pe care starul portughez l-a marcat in Serie A pentru Juventus. Chiar daca in urma cu o saptamana a ratat un penalty in meciul cu Chievo, Ronaldo a fost desemnat sa execute si de aceasta data si nu a dezamagit.

Cristiano Ronaldo s-a adaptat foarte bine in Italia si dupa numai 21 de etape a stabilit un nou record in Serie A. Este primul jucator din era moderna a fotbalului care reuseste sa marcheze in opt deplasari consecutive in campionatul italian.

Totul a inceput pe 23 septembrie, cand Ronaldo marca pe terenul lui Frosinone. Udinese, Empoli, AC Milan, Fiorentina, Torino, Atalanta si acum Lazio sunt echipele impotriva carora Cristiano Ronaldo a reusit sa inscrie in deplasare.