Antrenorul a părăsit România U19 după ce a ajuns până în semifinalele Campionatului European U19 din iunie. Tricolorii au pierdut cu 1-3 în fața Olandei, care a și câștigat turneul final organizat în România, după ce a învins-o cu 1-0 pe Spania.



Ion Marin a bifat prima victorie la cârma României U18 de la revenire! Cât s-a terminat meciul cu Republica Moldova



Vineri după-amiază, naționala României la U18 a disputat un meci amical contra reprezentativei Republicii Moldova. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.



Duminică după-amiază, România a întâlnit-o din nou pe Republica Moldova U18 la Centrul de pregătire al Federației Moldovene de Fotbal, Vadul-lui-Vodă.



Selecționata lui Ion Marin s-a impus cu 2-0, grație reușitelor lui Daniele Luncașu din minutul 45, respectiv Alexandru Bota din minutul 89.



Echipa de start a României: Farcaș – Bădărău, Ungureanu, Moisă (Vechiu 68) – Miu, Coman (Bota 46) – S. Radu (Gheorghe 46), Drăghici, Luncașu – Pitulac (Repciuc 68), Preda (Avrămescu 68)

Rezerve: Glodean – A. Radu



Lotul convocat de selecționerul Ion Marin pentru acțiunea cu Republica Moldova



Portari: Alexandru GLODEAN (Universitatea Craiova), Răzvan FARCAȘ (CD Leganes | Spania);



Fundași: Sasha RADU (CD Roda | Spania), Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Fabio BĂDĂRĂU (Juventus | Italia), Bogdan UNGUREANU (Atletico Madrid | Spania), Christian VECHIU (AC Milan | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Albert NICULĂESEI (Elche CF | Spania);



Mijlocași: Denis ȚĂROI (UTA Arad), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Bogdan PITULAC (CS Afumați), Albert RADU (Malaga CF | Spania), Alexandru BOTA (Universitatea Cluj), Denis MIU (Hannover 96 | Germania), Gabriel REPCIUC (Juventus | Italia), Daniele LUNCAȘU (FC Bacău);



Atacanți: Andrei PREDA (Rapid București), Ianis AVRĂMESCU (Parma | Italia).

