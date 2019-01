Gestul lui Cristiano Ronaldo de ziua Georginei! Postarea a strans 5 milioane de aprecieri in doar 2 ore! Fanii au fost impresionati!

Cei doi s-au cunoscut in anul 2016.

Logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, implineste 25 de ani, iar cu ocazia acestei zile, starul portughez a scris un mesaj impresionant pe pagina sa de Instagram.

Cei doi nu pot fi impreuna, pentru ca Ronaldo are un meci important cu Juventus, contra lui Lazio, iar Georgina se afla in tara sa natala, Argeninta. Cristiano Ronaldo a postat o fotografie cu cei doi pe contul sau de instagram si a scris: "Felicitari pentru cea mai minunata femeie pe care Dumnezeu mi-o putea aduce in cale".

In schimb, Georgina a postat o fotografie din Buenos Aires, capitala tarii sale natale, cu mesajul: "O coincidenta a vietii, am aterizat in tara natala chiar de ziua mea, unde m-am nascut acum 25 de ani. #1994".

